Succesvol Symposium over kinderarmoede in Sneek

Sneek – Op 27 September heeft er op het ROC Friese Poort in te Sneek een symposium plaats gevonden over het effect van armoede op kinderen . Spreekster was Jodi Mak, die de aanwezigheden een beeld schetste van hoe het is om op te groeien in armoede.

Stichting Leergeld (initiatiefnemer van het symposium) heeft de opdracht neergelegd bij Projectbureau LINK en Restaurant NU, beide onderdeel van ROC Friese Poort Sneek. De middag werd verder opgevuld door muziek van de leerlingen van de Thomas van Aquino School en het Toonhûs. Restaurant NU was verantwoordelijk voor de thee, koffie en gebak (met het logo van Stichting Leergeld) en ‘in de derde helft’ nog een hapje en drankje. Ergo, geslaagd en voor herhaling vatbaar.