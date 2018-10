Scepticisme in het filosofisch café door Han Thomas Adriaenssen

Sneek- ‘Scepticisme’ spreekbeurt in het filosofisch café door Han Thomas Adriaenssen. Genoemde spreker is universitair docent bij de Faculteit Filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. O.a. zal hij de volgende vragen beantwoorden: Is onze menselijke geest bekwaam genoeg om iets met zekerheid te weten? Trekken we de betrouwbaarheid van alles in twijfel?

Adriaenssen studeerde eerder filosofie ( cum laude ) en Italiaans ( cum laude ). Tevens promoveerde hij ( cum laude) in 2013 aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn proefschrift over scepticisme en representatie.

Belangstellenden hartelijk welkom op dinsdag 16 oktober; Filosofisch Café de Walrus; Grote Kerkstraat 10; aanvang 20.00 uur.