Proeverij ‘Welkom in de nieuwe wereld’ in Sneek

Sneek – Werk jij in de publieke sector of bij een grote organisatie? Dan is de kans groot dat jouw organisatie zich aan de vooravond van ingrijpende veranderingen bevindt of er middenin zit! Tijdens de proeverij ‘Welkom in de nieuwe wereld: Anders kijken in tijden van verandering’ van Maartje van der Weide krijg je inzicht in de veranderingen in de wereld om je heen en de betekenis daarvan voor jou en je organisatie. Maartje is socioloog en eigenaar van de IdeeënExpeditie. De organisatie van deze workshop is in handen van De Talentencoöperatie.

Door middel van een mini-college wordt de wereld om ons heen verkend. Een wereld die onder invloed van onder meer technologische innovaties en de opkomst van de netwerksamenleving en betekeniseconomie ingrijpend verandert. Het eerste deel krijgt een praktisch vervolg in de vorm van een interactieve workshop over anders denken en doen. Er wordt geëxperimenteerd met verschillende rollen binnen het proces van transitie. Zo ontdek je nieuwe manieren van kijken en handvatten die je helpen om je eigen verandering verder vorm te geven.

Voor wie ?

Voor mensen die werken in organisaties en bedrijven die ingrijpend aan het veranderen zijn of aan de vooravond staan van een dergelijke verandering, bijvoorbeeld binnen gemeenten, zorg en welzijn, woningcorporaties en grote bedrijven.

Praktische informatie

Datum/tijd: Dinsdag 30 oktober 20.00 uur – 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Locatie: MiXl, Martiniplein 11, 8601EG Sneek

Deelname aan deze proeverij is kosteloos, aanmelden is wel verplicht door voor 25 oktober een mail te sturen naar maartje@detalentencooperatie.nl