Poepbacterie op Boerenkaas Poiesz en Dekamarkt

Sneek – DekaMarkt en Poiesz halen per direct de Jong Belegen Boerenkaas uit de schappen. Na controle is gebleken dat in dit product de STEC bacterie is aangetroffen. Deze e-coli bacterie kan een ernstige besmettelijke ontsteking van de darmen veroorzaken, waardoor klanten na consumptie ziek kunnen worden.

Klanten die deze producten hebben gekocht wordt geadviseerd deze producten niet te consumeren, maar de kaas terug te brengen naar de winkel. Zij krijgen hun geld terug. Een aankoopbon is niet nodig.Het betreft de volgende producten: