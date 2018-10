Nomineer wie de Fries Anjer verdient

Leeuwarden- In dit voor de Friese cultuur bijzondere jaar wil het Prins Bernhard Cultuurfonds de Friese Anjer uitreiken aan iemand die zich met hart en ziel heeft ingezet voor Culturele Hoofdstad.

Een hoofdrolspeler, een regisseur, een voorstelling, iemand achter de schermen of een groep mensen die voor een onvergetelijk optreden heeft gezorgd.

Vandaar dat het Prins Bernhard Cultuurfonds een ieder vraagt om nominaties voor de belangrijkste provinciale prijs op het gebied van cultuur en natuur in te sturen. Dit kan tot en met 14 november via frieseanjer@cultuurfonds.nl.

Het bestuur kiest er een aantal uit en laat op een feestelijke bijeenkomst op 7 december weten aan wie het dit jaar de Friese Anjer toekent.

Aan de prijs is een speld verbonden en een bedrag van 2500 euro.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân is een van de twaalf provinciale afdelingen.

Op de foto impressie van At the Watergate in Sneek