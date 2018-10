Maarten van der Weijden start in 2019 met 11stedentheatertocht

Delft – Bijna op de dag af tien jaar na zijn Olympische gouden race in Beijing zwom Maarten van der Weijden de Elfstedentocht. Een zwemtocht in augustus die miljoenen Nederlanders heeft verbonden. Van der Weijden deed iets wat niet kan. De Elfstedentocht zwemmen, dat gaat niet, dat hoort een lichaam niet te kunnen. Toch zwom hij uiteindelijk 163 kilometer en 55 uur om geld op te halen voor elf verschillende kankeronderzoeken. Een ongelooflijke prestatie op sportief gebied, maar veel belangrijker: een prestatie die heel Nederland heeft samengebracht.

Theatertour

Nu vervolgt Maarten zijn tocht in de Nederlandse theaters. In elf steden vertelt hij zijn verhaal. Daarbij start hij ironisch genoeg in Dokkum en eindigt hij in Leeuwarden. Van der Weijden legt uit hoe hij zich voorbereidde op deze epische monstertocht, wat hem hielp om tot het uiterste te gaan en hoe hij deze veelbewogen periode nu écht heeft beleefd. Dit doet Van der Weijden niet alleen om zijn verhaal te vertellen, maar ook om nog meer geld op te kunnen halen voor kankeronderzoek. Van ieder kaartje wordt elf euro gedoneerd.

Kaarten voor de 11stedentheatertocht van Maarten van der Weijden zijn te koop via www.11stedenzwemtocht.nl of via de website van betreffend theater.