LSC-ers steeds fitter!

Dat een samenwerking tussen LSC 1890 en Optisport niet alleen op papier mooi is bewijzen de bijgevoegde foto’s en film, die een impressie geven van een team-inspanning van afgelopen week.

Op uitnodiging en onder begeleiding van Optisport heeft een select en gemêleerd gezelschap van LSC-ers zich afgelopen week diep in het zweet getraind. Na een half uur spinnen en aansluitende ‘functiontraining’ was duidelijk dat het regelmatige bezoek aan Optisport van deze fanatiekelingen niet voor niets is.

Steeds meer leden van LSC 1890 maken gebruik van de samenwerking met Optisport, waarbij ook een nieuwe trend zichtbaar is. De afgelopen maanden werden namelijk steeds meer betrokken ouders, vrienden en familie van bestaande LSC-leden, lid van LSC als zogenaamd niet-spelend lid. Tegen een jaarlijkse bijdrage van 105 euro mogen ook zij tegen het LSC-tarief sporten bij Optisport. Een geweldig voorbeeld van een win-win situatie

Mocht ook jij informatie willen over de samenwerking met Optisport kijk dan even op de LSC site