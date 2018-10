Licht buitje is mogelijk

Sneek- Vandaag trekken er wolken over, tussendoor is er ruimte voor een opklaring. Uit de bewolking zou een buitje kunnen vallen, stelt niet veel voor. De temperatuur komt in de stad rond de 16 graden uit, wind west tot noordwest 2 tot 4 bft.

Komende nacht raakt het meer en meer bewolkt en is wat lichte regen mogelijk. De temperatuur 10 graden als minimum.

Morgen heeft de bewolking de overhand en nog steeds is een licht buitje mogelijk, dit vooral in de morgen. De temperatuur komt een graadje hoger uit, wind zwak, af en toe matig uit het zuidwesten.

Vrijdag is het zonnetje er goed bij en stuwt de temperatuur naar een 19 graden. Zaterdag volgt met 18 graden en is het in de morgen nog zonnig, in de middag volgt meer bewolking. Pas in de avond/nacht naar zondag volgt regen.

Zondag verloopt in de morgen bewolkt met mogelijk nog wat regen, in de middag is het zonnetje er weer bij. Wel is het met 16 graden een stuk frisser.