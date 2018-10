Kunst als middel voor ‘Positieve Gezondheid’

Sneek- In Fryslân is, net als de landelijke tendens, steeds meer aandacht voor het inzetten van kunst en cultuur binnen zorg & welzijn. Daarom organiseert Keunstwurk samen met zorginstelling Patyna en project Tijd voor Talent op dinsdag 9 oktober 2018 een netwerkbijeenkomst over kunst in de zorg vanuit het concept ‘Positieve Gezondheid’. Een middag vol met praktische informatie, inspirerende voorbeelden en projecten waar je aan mee kunt doen. De deelnemers luisteren samen met de bewoners van zorginstelling De Flecke uit Joure naar de interactieve voorstelling van klassiek duo A la Carte.

Zowel ZuidOostZorg als de Friese Wouden geven een presentatie over hoe zij kunst inzetten in de zorg. Uit ervaring vertellen zij dat kunst bijdraagt aan een kwalitatief en zinvol bestaan, ook wel Positieve Gezondheid genoemd. Marieke Vegt, directeur van Kunst en Cultuur Drenthe, gaat in op de aanbevelingen uit het Lesi onderzoeksrapport Kunstbeoefening met ambitie, over succes- en faalfactoren bij kunstprojecten in de zorg. Cultuurcoach Willy Bergsma heeft verschillende projecten gedaan met ouderen en basisschoolkinderen.

Voor de cultuurmakers en zorginstellingen die ook zelf graag aan de slag willen, zijn er verschillende mogelijkheden om aan te haken. Op de netwerkbijeenkomst komen drie concrete initiatieven voor het voetlicht: het project Tijd voor Talent, een expeditie naar Onvergetelijk DR8888 en de Friese Cultuurmarkt voor de Zorg. De bijeenkomst is bedoeld voor cultuurmakers, zorginstellingen, gemeenten en provincie, mantelzorgers, welzijnsorganisaties, cultuurinstellingen en andere geïnteresseerden.

Positieve Gezondheid

Het concept Positieve Gezondheid, dat door arts-onderzoeker Machteld Huber in Nederland in 2012 werd geïntroduceerd, legt niet de focus op de afwezigheid van ziektes, maar op het vermogen om te kunnen gaan met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen. Om dit vermogen te ontsluiten en te ontwikkelen, gaat de aandacht sterk uit naar de kracht van de kunst. Kunst spreekt immers de taal van emotie, raakt de harten van mensen en nodigt zo uit tot ander gedrag. Ook draagt kunst bij aan belangrijke waarden en effecten zoals individuele ontplooiing, maatschappelijke participatie van kwetsbaren, welbevinden en gezondheid.

De toegang is gratis, aanmelden kan via de website van Keunstwurk.

Datum: Dinsdag 9 oktober 2018

Tijd: 14.00 – 16.30 uur

Locatie: Patyna, locatie Flecke, Midstraat 10, 8501 AP Joure (parkeren Waagplein)

Kosten: Gratis

Programma met sprekers:

13.45 uur Inloop

14.00 uur Welkom, start presentaties

Presentatie: Positieve Gezondheid door Anke Straatsma

Presentatie: Lesi rapport Kunstbeoefening met ambitie door Marieke Vegt

Presentatie: structurele inzet van kunst bij ZuidOostZorg door Alie Lucas

15.00 uur Interactief muzikaal verhaal door klassiek duo A la Carte

15.30 uur Deel 2 presentaties

Presentatie: Interactie van ouderen met basisschool door Willy Bergsma

Presentatie: Friese Cultuurmarkt voor de Zorg door Judith Baarsma

Presentatie: Tijd voor Talent door Lummie Fokkema

16.00 uur Netwerkborrel

16.30 uur Einde

Meer informatie over het programma: https://www.keunstwurk.nl/agenda/netwerkbijeenkomst-kunst-in-de-zorg