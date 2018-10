Halfords Sneek schenkt fiets voor Pink Stiletto & Bubbels Bingo

Sneek- ‘Overweldigend’ een ander woord kan Cindy de Vries-Neyens, samen met Anita Boonstra de grote initiator van het eerste Pink Stiletto & Bubbels Bingo festijn van vrijdagavond in Hotel Van der Valk. Overweldigend als het over de belangstelling gaat voor deze bijzondere bingo, waarvan de opbrengst naar het KWF gaat, want maar liefst 276 vrouwen in roze hebben een plekje weten te bemachtigen. Met andere woorden, de hele zaal van Van der Valk is stijf uitverkocht.

Maar ook overweldigend omdat de beide Pink Ribbon Ambassadrices van alle kanten support krijgen in de vorm van prijzen voor de bingo. Gisteravond was een telefoontje naar Johan Nijdam, van Halfords op de Oosterdijk, voldoende om spontaan een heuse Avant damesfiets aan te bieden. Beide dames waren er even helemaal beduusd van om er meteen aan toe te voegen dat ook alle gulle gevers van iets kleinere prijzen zeer gewaardeerd worden!

De Avant fiets gaat naar de dame die het mooiste, opvallendst en gekst naar de Pink Stiletto & Bubbels Bingo toekomt. Op social media, is de Pink Stiletto & Bubbels Bingo een echte topic aan het worden.

Over Pink Ribbon

Pink Ribbon financiert wetenschappelijk onderzoek en projecten op het gebied van behandeling, nazorg en langetermijneffecten van borstkanker. We zetten ons in voor een beter én langer leven voor iedere borstkankerpatiënt. Sinds 2016 is Pink Ribbon een merk van KWF Kankerbestrijding. Pink Ribbon blijft zich enkel richten op borstkankeronderzoek.

Meer over het evenement op de facebookpagina:

https://www.facebook.com/PinkStilettoBubbelsBingo/