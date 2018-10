Finale Eredivisie Zeilen in Veere wordt een ‘billenknijper’

Veere – De eerste drie teams in het klassement van de Eredivisie Zeilen, waarvan de finale aanstaand weekend plaats vindt in Veere, staan dicht bij elkaar en kunnen allemaal nog winnen. Almere Centraal laat het hele seizoen al een sterke reeks zien, maar het team van WV de Meeuwen uit Leeuwarden heeft de vorige speelronden goede zaken gedaan en is inmiddels gestegen naar een derde plek. De tweede plek wordt momenteel opgeëist door het team van Jachtclub Scheveningen. Het team van WV de Meeuwen geeft aan dat het ook de laatste speelronde dit weekend zijn uiterste best gaat doen om nog een plek (of twee) te stijgen.

De Meeuwen is een nieuw team in de top van de Eredivisie. Toen de KWS besloot zich terug te trekken, is de vereniging uit Leeuwarden er energiek ingestapt en kan zich nu al meten met de beste zeilverenigingen in Nederland. De ambities zijn hoog, net als het enthousiasme.

De eerste vier teams kwalificeren zich om volgend jaar in de halve finales van de Sailing Champions league mee te varen. Hier kunnen teams zich kwalificeren voor de finale van de Sailing Champions league. De jongens van WV Heeg kennen een iets minder seizoen en staan momenteel op de 12e plek in het algemeen klassement.

De weersvoorspellingen lijken gunstig voor het Veerse Meer bij Veere, Zeeland.