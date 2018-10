Eerste Nederlandse Artistieke Klimaattop in Leeuwarden

Leeuwarden- Op 13 oktober 2018 ontvangt Leeuwarden vele binnen- en buitenlandse kunstenaars tijdens de ‘Artistieke Klimaattop’, een primeur in Nederland. Bezoekers krijgen tussen 13.00 uur en 22.00 uur een gevarieerd programma te zien vol kunstinstallaties, workshops, muziek en lezingen over het klimaat. De top is een initiatief van IepenUP – onderdeel van Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad 2018 – en strijkt neer in het decor van de expositie Places of Hope in de Kanselarij, het voormalige Fries Museum. Spoedcursus ‘omdenken’ in de Culturele Hoofdstad van Europa De Artistieke Klimaattop vindt plaats in aanloop naar de Klimaatconferentie van Katowice 2018, de officiële klimaattop in december in Polen. Een bewuste keuze: ‘De Artistieke Klimaattop is een oefening in verbeelding en daadkracht, elementen die niet zouden mogen ontbreken aan de klimaattafels,’ legt projectleider Matthea de Jong uit. ‘Deze top toont bezoekers verbeeldingsvolle antwoorden op het klimaatvraagstuk en nodigt uit tot ‘omdenken’. Een goed voorbeeld hiervan is de expositie The Incredible Shrinking Man van Arne Hendriks, waarin hij onderzoekt wat het voor de aarde zou betekenen als we allemaal zouden veranderen in mini-mensjes van 50 centimeter. Die nemen minder ruimte in én hebben minder eten nodig.’

Spraakmakende kunstenaars, denkers en collectieven Andere sprekers en doeners op de Artistieke Klimaattop: kunstenaarscollectief Fossil Free Culture NL over ongehoorzame kunst, Marjolijn van Heemstra over leven als een ‘stadsastronaut’ en Theater Artemis met een karaokeversie van ‘Hallo Dampkring’, een gezongen gesprek over de opwarming van de aarde. Ook in de line-up: cultuursocioloog Ruben Jacobs, Peer Group leider Dirk Bruinsma, Silence of the Bees met Bumblebee Rhapsody, nature artist Maria Lucia Cruz Correia, creatief bouwer en denker Daan ’t Sas, theatermaker Marjolein Frijling, kunst- en klimaatexpert Yvonne Dubbers, social designer Tabo Goudswaard, theatercollectief Sun City, art & digital media expert Shailoh Phillips en de reislustige kunstenares Esther Kokmeijer. Pitchen voor kunstenares TINKEBELL en Oerol-grondlegger Joop Mulder De Artistieke Klimaattop draait niet alleen om luisteren en kijken, maar ook om inspireren en nieuwe plannen smeden. Matthea: ‘Kunstenaars krijgen de kans nieuwe ideeën te pitchen voor een kunstproject over het klimaatvraagstuk. De vakjury bestaat o.a. uit de Amsterdamse kunstenares TINKEBELL – bekend van het controversiële project ‘My dearest cat Pinkeltje’ – en Joop Mulder, de man achter Oerol en Sense of Place. Zij kiezen tijdens de top drie genomineerden. Het beste idee ontvangt een beurs van 4.000 euro.’

The Big Fishbowl: artistiek klimaatberaad Als grote afsluiter is er voor iedereen die dat wil de gelegenheid om mee te praten tijdens The Big Fishbowl, een ‘Artistiek Klimaatberaad’ onder leiding van Lynn Zebeda (Dr. Monk). Het beraad vormt de basis voor het slotmanifest van de Artistieke Klimaattop. ‘Kunstenaars én publiek mogen meepraten tijdens het beraad en bijdragen aan het manifest,’ vertelt Matthea. ‘Of dat nou als onafhankelijke deelnemer, belangenbehartiger of als observant is. Centraal staat de vraag hoe de kunsten kunnen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen uit het Akkoord van Parijs.’ Meer informatie en het hele programma is te vinden op www.iepenup.nl. De Artistieke Klimaattop duurt van 13:00 tot 22:00 en is gratis toegankelijk.