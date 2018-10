De bal rolt weer …. voorbeschouwing 6 en 7 oktober

Sneek-Door de bank genomen was het een prima weekeinde. ONS Sneek won waar gewonnen moest worden, al kostte het veel moeite. Ook Waterpoort Boys kende de nodige tegenstand, maar won op basis van een betere tweede helft uiteindelijk verdiend. Het etiket “verdiend” mocht ook op de overwinningen van Sneek Wit Zwart ZM en LSC 1890 worden geplakt, want beide waren duidelijk de meerdere van hun tegenstanders. Voor Sneek Wit Zwart en Black Boys eindigde het weekeinde daarentegen in mineur, want beide gingen met nipt verschil onderuit, waarbij het verlies van de wit-zwarten gelet op de kansen pijnlijk was.

ONS Sneek zet de competitie zaterdag om 15.00 uur voort met een uitwedstrijd tegen Jong FC Groningen en datzelfde doen Waterpoort Boys en Sneek Wit Zwart ZM en ook nog eens op hetzelfde tijdstip bij resp. Makkum en thuis tegen SC Creil. Het programma op zaterdag wordt in de avonduren besloten met het duel tussen Sneek Wit Zwart en Nieuw Buinen, terwijl LSC 1890 zondag Sint Annaparochie ontvangt en Black Boys die dag naar Heerenveen reist voor de confrontatie met Nieuweschoot.

Jong FC Groningen – ONS Sneek

Zaterdag 6 oktober 2018 – 15.00 uur

Sportpark Corpus den Hoorn – Groningen

Het was tegen asv De Dijk een wedstrijd waarin eigenlijk alleen de winst telde, maar het moest zaterdag van ver komen. Na een matige eerste helft, draaiden de Snekers in de tweede 45 minuten de duimschroeven aan. Voor die inspanningen werd de ploeg van trainer Paul Raveneau – zij het in extremis – beloond en derhalve reist ONS Sneek komende zaterdag als nummer zeven van de ranglijst af naar Groningen voor het duel met de jongere garde van de FC.

Tot die garde behoren met Michael Breij die al een aantal keren zijn opwachting in het Hitachi Capital Mobility Stadion maakte, Gerald Postma en Tim Riksman spelers die ook in de vorige jaargang met enige regelmaat op het wedstrijdformulier stonden. De bekendste naam is wellicht die van Kellian van der Kaap die afgelopen zomer de overstap van Harkemase Boys naar de FC maakte en die in de helft van de tot nu toe gespeelde wedstrijden als basisspeler mocht starten.

In die wedstrijden deden de beloften het in ieder geval beduidend beter dan hun grote broers die het publiek (nog) niet op de groene stoeltjes, laat staan op de banken krijgen. Jong FC Groningen is met acht uit zes actueel namelijk twaalfde. Die punten werden behaald tegen ploegen uit de onderste helft (Achilles ’29, asv De Dijk, Eemdijk en SteDoCo) en dat zou de indruk kunnen wekken dat men minder sterk is dan vorig jaar. Daarbij past echter een kanttekening, want tegen gerenommeerde tegenstanders als Quick Boys en ASWH werd de huid duur verkocht en werd slechts nipt verloren. Ook ONS Sneek pakte het leeuwendeel van de punten tegen tegenstanders die momenteel in de derde divisie niet tot de sterksten worden gerekend en ging evenals Jong FC Groningen tegen iets meer betoefte opponenten onderuit. Wat dat betreft laat de prestatiecurve van beide clubs absoluut overeenkomsten zien en ook de doelsaldi vertonen veel gelijkenis. Daar waar ONS tot nu toe negen keer het net liet trillen en er vier tegen kreeg, ligt die verhouding bij de beloften op acht om vijf.

Het zou daarom net als voorgaande jaren toen ONS een keer als winnaar van het veld stapte en vorig seizoen op de laatste speeldag nipt verloor maar vanwege de handhaving toch mocht juichen, op Corpus de Hoorn wel eens een duel op ooghoogte kunnen worden. Daarbij zullen om er maar eens wat trainersjargon tegen aan te gooien, de details de doorslag geven en laten we hopen dat de oranjehemden waarbij Martijn Barto de laatste wedstrijden vanwege een blessure ontbrak, daar zaterdag meer oog voor hebben dan de groen-witten.

Sneek Wit Zwart – Nieuw Buinen

​Zaterdag 6 oktober 2018 – aanvang 20.00 uur

Sportpark Tinga – Sneek

Hoewel die nog maar één wedstrijd oud was, verkwanselde Sneek Wit Zwart afgelopen zaterdag in Barger Oosterveld toch een beetje zijn ongeslagen status. De Snekers kregen tegen SVBO namelijk voldoende mogelijkheden om die te behouden en op basis van de kansenverhouding had men de terugreis uit Zuidoost Drenthe met niets minder dan drie punten moeten aanvaarden.

Het was het eerste vlekje op een tot dan toe nagenoeg vlekkeloos verlopen reis en dus is de vraag opportuun, hoe de selectie van trainer Germ de Jong met die eerste tegenslag omgaat. Het antwoord op die vraag kan men komende zaterdag al geven, wanneer Nieuw Buinen naar Tinga komt. De oranjehemden uit Drenthe komen dit decennium uit in de eerste klasse F zulks met uitzondering van het seizoen 2012-2013, toen men in de hoofdklasse acteerde. Tot een confrontatie met Sneek Wit Zwart kwam het toen echter niet, omdat de Snekers dat seizoen op het hoogste niveau uitkwamen. Evenals voor Nieuw Buinen liep het optreden op het hogere niveau toen overigens niet goed af.

De openingswedstrijd van dit seizoen eindigde voor Nieuw Buinen daarentegen wel goed, want de ploeg van trainer Herman Schepen hield op eigen terrein SC Stadspark zij het nipt, onder de duim. Afgelopen zondag leek daar in Norg een tweede driepunter bij te komen. Kort voor het einde van de wedstrijd leidde men bij het eveneens gepromoveerde GOMOS dankzij een doelpunt van spits Jordi Oost die tegen SC Stadspark ook al twee keer doel trof, namelijk met 1-0. Diep in blessuretijd moest men echter toch nog een puntendeling toestaan, anders was Nieuw Buinen komende zaterdag in plaats van als nummer drie als medekoploper op Tinga verschenen.

Datzelfde geldt ook voor Sneek Wit Zwart “as men teugen SVBO de kaansen maakt had”. Maar “as” is verbrande turf en daar weten ze niet alleen in Drenthe maar sinds afgelopen zaterdag ook in Sneek alles van. Nu is de vraag zoals hiervoor al werd vermeld, aan de orde of Sneek Wit Zwart in staat is om die tegenslag achter zich te laten en uit de as te herrijzen, al is die formulering voor deze fase van het seizoen en na één nederlaag wellicht te dramatisch van inhoud. Wil men het mikpunt i.c. een topklassering in de eerste klasse (zie de voetbalbijlage van Groot Sneek) in het vizier houden, dan is een zege echter geboden, want anders loopt men voorlopig even achter de feiten. Wanneer de wit-zwarten waarbij het meespelen van Joram Smits twijfelachtig is en waarbij Jorn Wester mogelijk weer zijn opwachting maakt, zaterdag bij de mogelijkheden echter wel de trekker (vaker) weten over te halen, dan moet dat volgens onze bescheiden mening goed mogelijk zijn.

LSC 1890 – Sint Annaparochie

Zondag 7 oktober 2018 – 14.00 uur

Sportpark Leeuwarderweg – Sneek

Het ging zoals eerder in het verslag van de wedstrijd tegen GVAV Rapiditas werd vermeld, afgelopen zondag bij LSC 1890 over twee dingen, te weten de terugkeer van verdediger Marco Ahmed en de ruime zege die de tot dan toe vrij tandeloze formatie van trainer Erik van der Meulen in Groningen behaalde, al leek het kruit lange tijd nog niet droog genoeg en kwam het verschil uiteindelijk pas in de slotfase tot stand.

Van een verschil was aan het einde van seizoen bij de return tegen Sint Annaparochie, de tegenstander van komende zondag, overigens geen sprake, al had die pot in tegenstelling tot de eerste confrontatie veel weg van een pretduel. In de heenwedstrijd stond er meer op het spel en was wel degelijk sprake van een verschil. Dat kwam in een kort tijdsbestek tot stand. Nadat Marco da Silva LSC 1890 op voorsprong had gezet, kantelden de gasten in vier minuten tijd de wedstrijd, waarna Sint Annaparochie vlak voor tijd de confrontatie definitief in het slot drukte. ​

​Het betekende voor de ploeg uit de “Kleihoeke” de eerste winst aan de Leeuwarderweg sinds 2012, al dient daarbij wel te worden vermeld dat beide clubs elkaar een aantal jaren niet tegenkwamen. Immers Sint Annaparochie daalde aan het eind van het seizoen 2014-2015 via de nacompetitie af naar de derde klasse, terwijl LSC 1890 in het seizoen dat de “parochianen” in twee K terugkeerden, zijn kunsten in de eerste klasse vertoonde. In het eerste seizoen na de comeback eindigde de hoofdmacht der zwart-witten overigens als negende en vorig seizoen een stekje hoger. Dat is ongeveer de plek die men nu onder leiding van oud Waterpoort Boys-trainer Duco Mulder na de winst bij LAC Frisia 1883 en de thuisnederlaag tegen FC Lewenborg ook weer inneemt.

LSC 1890 neemt “for what it’s worth” na twee speelronden de derde plek in en daarmee is de start in ieder geval beduidend beter dan vorig seizoen. Toen moest men tot speelronde vijf op de eerste punten wachten. Opvallend is verder dat de Snekers die in de voorbereiding en de beker toch relatief gemakkelijk tegentreffers incasseerden, nog geen goal tegen kregen. Defensief heeft men ondanks het gemis van de langdurig geblesseerde Jorn de Boer de zaken blijkbaar behoorlijk op orde. Of die nul komende zondag gehandhaafd blijft, is echter afwachten, want eerlijk gezegd schatten wij de gasten van De Waaie toch net iets hoger in dan Oerterp en GVAV Rapiditas.

Makkum – Waterpoort Boys

​Zaterdag 6 oktober 2018 – 15.00 uur

Sportpark De Braak – Makkum

Het was in en tegen Delfstrahuizen zeker in de eerste helft een worstelpartij en ook na rust hield het niet over. Niettemin was Waterpoort Boys in die tijdspanne beter dan de thuisclub en dat vertaalde zich uiteindelijk dankzij doelpunten van Jordi Heerings en Mohammed Hasan Arsandar in een nipte overwinning en positie drie op de nog prille ranglijst.

De start in ieder geval qua resultaat dan ook hoopgevend, want na twee speelronden is de Wéé Péé Béé medekoploper en als zodanig reist het gezelschap van trainer Janco Croes zaterdag naar Makkum af voor het duel met de lokale voetbalhelden. De Makkummers speelden de voorbije seizoenen in de vierde klasse steeds een vooraanstaande rol en grepen twee keer op rij net naast het goud. Vorig seizoen gebeurde dat op de laatste speeldag toen Scharnegoutum ’70 de titel voor hun neus wegkaapte, en in het seizoen 2016-2017 ging TOP ’63 er met het kleinood vandoor. Op basis van die prestaties werd Makkum in de voorbeschouwingen op dit seizoen dan ook getipt als één van de ploegen die de dienst gaan uitmaken. Die tip wordt tot nu toe echter niet bevestigd, want na twee duels heeft het Ajax van de Suderseewei slechts één punt vergaard. Dat punt werd met enig fortuin tegen Sneek Wit Zwart ZM behaald, toen men in extremis nog een achterstand wist goed te maken. Afgelopen zaterdag verloor men echter vrij kansloos van QVC en ook nog eens Rik van As die in Stavoren met twee keer geel vroegtijdig de kleedkamer mocht opzoeken.

Dat laatste overkwam Waterpoort Boys in de openingswedstrijd ook, maar op dat moment hadden de Snekers tegen SC Creil het verschil al gemaakt en vloeide daaruit geen bloed voort, waarna de matige vertoning in en tegen Delfstrahuizen ook zonder nadelige gevolgen bleef. Dat laatste optreden maakt dat er met betrekking tot de favorietenrol toch enige aarzeling bestaat, te meer omdat Makkum in het verleden voor Waterpoort Boys vaak een lastig te kloppen opponent bleek. In de laatste onderlinge confrontaties (seizoen 2015-2016) trokken de Snekers beide keren maar net aan het langste eind. In de eerste wedstrijd van het seizoen werd het toen dankzij treffers van Robert Minks en René Cnossen in Makkum 2-1 voor de Wéé Péé Béé en later dat seizoen werd Tim van der Werf op het Schuttersveld tot matchwinner gekroond.

​Of die kroning er komende zaterdag weer in zit, blijft zoals hiervoor al werd vermeld, afwachten maar Makkum zal na de ietwat teleurstellende start ongetwijfeld een tandje bijschakelen. Dat laatste zal Waterpoort Boys waarbij achter de namen van Tarik Hamdi en Romano Pasveer nog vraagtekens staan, ook moeten doen, wil men aan de boorden van de voormalige Zuiderzee de status van medekoploper behouden.

Sneek Wit Zwart ZM – SC Creil

Zaterdag 6 oktober 2018 – 15.00 uur

Sportpark Tinga – Sneek

In tegenstelling tot de openingswedstrijd in Makkum leverde het opnieuw missen van een karrenvracht aan kansen zaterdag tegen SC Bolsward geen tranen op en na de meer dan verdiende 3-0 overwinning op de ploeg uit de Hanzestad is Sneek Wit Zwart ZM gewoon weer back in business, iets wat zaterdag verder geaccentueerd kan worden wanneer het matig gestarte SC Creil op bezoek komt.

De ploeg uit de Noordoostpolder schreef in de polderderby tegen Nagele het eerste punt op zijn conto, maar maakte de week daarvoor tegen stadgenoot Waterpoort Boys geen al te sterke indruk. Daarmee lijkt de lijn van de voorbije seizoenen bestendig. Zowel in het seizoen 2016-2017 als in 2017-2018 eindigde SC Creil namelijk maar net boven de scheidslijn die aangeeft of men zich rechtstreeks handhaaft of om lijfsbehoud moet strijden. Daarmee werd de terugkeer in de vierde klasse geen onverdeeld succes, iets wat een jaar eerder anders was. Toen verliet SC Creil via de play offs namelijk de kelder en in dat seizoen was men ook twee keer te sterk voor Sneek Wit Zwart ZM. Op het drooggelegde territorium won SC Creil met 3-0 en later in Sneek op het terrein dat in een grijs verleden ook wel eens onder water heeft gestaan, gingen de Snekers met 5-1 kopje onder.

Uit die resultaten zal de ploeg van trainer Kees Maes nu geen moed putten, want de reputatie van ZET EM zal ongetwijfeld ook tot de Noordoostpolder zijn doorgedrongen. Een reputatie die in de eerste wedstrijd tegen Makkum weliswaar een klein deukje opliep maar die tegen SC Bolsward al weer een beetje werd opgepoetst, omdat er in tegenstelling tot een week eerder van de reeks aan kansen toen wel drie werden benut. Daarmee herstelde de ploeg van trainer Niels Boot het beeld dat voorafgaand aan de poulefase van de beker bestond – en dat in de voetbalbijlage van Groot Sneek door ene Gerard en door Daniël Bennik werd bevestigd – dat Sneek Wit Zwart ZM opnieuw om het kampioenschap gaat c.q. wil strijden.

Met betrekking tot die strijd moet dus eerst met SC Creil afgerekend worden. Afgaande op hetgeen wij van die opponent hebben gezien, gaat het daarbij naar verwachting niet om de vraag, of Sneek Wit Zwart ZM in die missie slaagt, maar met welk verschil de polderbewoners worden teruggestuurd. Tenzij de Snekers waarbij omtrent de blessure van Freerk de Jong nog geen helderheid bestaat en waarbij Rinke Hiemstra terugkeert van een schorsing, net als tegen Makkum en toch ook tegen SC Bolsward opnieuw moeite hebben om het net te vinden.

Nieuweschoot – Black Boys

Zondag 7 oktober 2018 – 14.00 uur

Sportpark de Greiden – Heerenveen

Black Boys bleef afgelopen zondag weliswaar lang in de wedstrijd, maar dat was niet zozeer de eigen verdienste. Dat had veel, zo niet alles te maken met de onkunde van ONB, dat er maar niet in slaagde om een man meer-situatie uit te buiten. De formatie van trainer Lars Niemarkt bracht – en ook nadat het personele evenwicht in de tweede helft weer hersteld werd – gewoon te weinig om aanspraak op een resultaat te kunnen maken

Dat heeft te maken met kwaliteit. Black Boys heeft op zich een goede as, maar voor de rest is schraalhans toch een beetje keukenmeester. In verdedigend opzicht beschikt men met doelman Sander de Vries en verdediger Richard Nieuwland over sterke krachten, maar spelers als Dennis Kempen en Chris Stoelwinder zijn (momenteel) niet goed genoeg voor de vierde klasse. In de middenlinie moet het bij de Zwartjes van erkende sterkhouders als Harry Terpstra en Kewin de Jong komen, maar die etaleren nog niet de vorm van vorig seizoen toen beide een groot aandeel aan de ontsnapping hadden. Daarnaast lijkt de ontwikkeling van “jonkies” als Lars van Dijk en Justin Wolfswinkel te stagneren, waarbij voor laatstgenoemde zeker als excuus geldt dat hij op wisselende posities wordt ingezet. Voorin kent Black Boys met Alex de Jong en Dennis Niemarkt weliswaar een sterke bezetting, maar zij moeten momenteel hun eigen kansen creëren en die ook nog eens zelf benutten. Er is op de zwarte zijde van het Schuttersveld dan ook veel arbeid aan de winkel.

Of dat bij Nieuweschoot, de tegenstander van zondag, ook het geval is, is niet bekend. Wat we wel weten, is dat de formatie uit het Friese Haagje afgelopen zondag tegen SC Boornbergum ’80 vrij kansloos ten onder ging en dat men in de openingsronde FC Harlingen alle hoeken van het veld liet zien. Dat laatste overkwam Black Boys twee seizoenen terug in en tegen Nieuweschoot ook. In dat seizoen eindigde de hoofdmacht uit Heerenveen in de middenmoot maar vorig seizoen wist Nijskoat, overigens één van de ploegen die vlak voor de competitiestart naar vier B werd overgeheveld, evenals Black Boys maar net de play offs om lijfsbehoud te ontlopen. Dat dankte men toen onder meer aan een verrassende uitzege bij het later gepromoveerde Dronrijp. De duels met Black Boys leverden daaraan echter geen bijdrage, want de Snekers waren in mei van dit jaar twee keer te sterk. Die beide wedstrijden vonden in een tijdsbestek van drie weken plaats en ook nog eens in een fase waarin Black Boys in de vierde klasse de “Mannschaft der Stunde” was.

​Dat laatste is zoals hiervoor al is weergegeven, momenteel absoluut niet het geval en de Zwartjes zullen alle zeilen moeten bijzetten om vooruitgang te boeken. Een van die zeilen – en we vallen daarbij in herhaling – is misschien wel de trainer zelf. Want dat er bij Black Boys waarbij zondag de geschorste Chris Stoelwinder ontbreekt en waarbij Jordi Albada van het strafbankje terugkeert, iets moet gebeuren is na de beker en na twee competitiewedstrijden wel klip en klaar.

Bron: http://pengel.weebly.com