Accolade levert 33 energiezuinige woningen op aan de Furmerusstraat  

Sneek- Vandaag ontvingen mevrouw Zijlstra en haar dochter Kim uit handen van directeur-bestuurder Jeriça Hartholt van Accolade de eerste sleutel van hun nieuwe huurwoning. Het is een van de 33 NOM-ready woningen die VDM Woningen in opdracht van woningcorporatie Accolade bouwde. De woningen staan aan de Furmerusstraat in Sneek. Op de plaats waar vroeger ‘de blauwe flat’ stond. Mevrouw Zijlstra: ‘We zijn reuzeblij met deze woning. De bedoeling is dat ik hier blijf wonen totdat ik naar het bejaardenhuis kan!’

Betaalbaar en energiezuinig

De verhuur van de woningen verliep soepel. ‘Er is veel vraag naar betaalbare, energiezuinige huurwoningen. Deze woningen hebben drie slaapkamers. De huurprijs ligt onder de huurtoeslaggrens. Er kwamen dan ook veel reacties op de woningen’, vertelt Jeriça Hartholt.

Duurzaam voor de toekomst

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor Accolade. ‘Wij voelen ons verantwoordelijk voor de wereld van morgen. Dat de woningen zeer energiezuinig zouden worden, was voor ons een belangrijke voorwaarde’, vertelt Jeriça Hartholt. De woningen zijn NOM-ready. Dit houdt in dat de woningen in de toekomst eenvoudig ‘Nul-op-de-meter’ (NOM) gemaakt kunnen worden.

Kinderen en duurzaamheid

Aannemer VDM Woningen en Accolade betrokken de kinderen van de Johannes Postsschool bij het onderwerp duurzaamheid. Zo verfden de kinderen bouwhekdoeken voor de starthandeling. Ook kregen ze een presentatie over duurzaam bouwen van VDM Woningen. En ze mochten een kijkje nemen op de bouw. Bovenstaande foto werd op 8 maart 2018 genomen door Henk van der Veer.