Unieke expositie “Spoorwegstaking 1940-1945” officieel geopend

Sneek – Onder grote belangstelling van genodigden heeft wethouder Stella van Gent de expositie “Spoorwegstaking 1940-1945”officieel geopend. Het museum doet mee met de landelijke “Maand van de geschiedenis”, met als thema verzet.

Op indringende wijze is de donkere periode van 1940 tot 1947 te zien. Van de Duitse inval, de Slag om Arnhem tot en met de wederopbouw van het spoorwegnet. Centraal staat de grote spoorwegstaking van 1944. De expositie bevat bijzondere verzamelingen en collecties van het Spoorwegmuseum uit Utrecht en Aviodrome, het ‘1940-1945 Memorial Museum’ en particulieren. Voorlopig is de tentoonstelling alleen te zien in de maand oktober.

Foto bijschrift; conservator Henk Looijenga geeft uitleg aan wethouder Stella van Gent. Foto: Janna Blom Fotografie