Strontweek Workum: Al 45 jaar voorbeeld voor duurzame scheepvaart

Workum- Duurzaamheid in het vrachtverkeer, het openbaar vervoer en de visserij én het behoud van het varend erfgoed. Die idealen verenigen de vloot van traditionele zeilschepen die zich zaterdag 20 oktober in de haven van Workum verzamelt voor de 45e editie van de Strontweek. Welk schip brengt de lading van Friese mest het snelst van Workum naar Warmond en bloembollen weer terug? Wie brengt passagiers het snelste naar de oude Zuiderzeehavens havens van het IJsselmeer en weer naar Workum? Wie vangt de meeste vis? En hoe kan muziek de schepen voortstuwen?

Dit jaar zijn de Strontweek evenementen -Strontrace, Beurtveer, Visserij en Liereliet- officieel bijgeschreven in de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed; extra reden om naar Workum af te reizen. De Strontrace en het Beurtveer, beide ooit door bedenker Reid de Jong ‘Oefeningen onder zeil’ genoemd, starten op maandag 22 oktober om 13.00 uur na de start van de visserijschepen (12.00 uur). De schepen varen zonder moderne navigatiemiddelen en puur op wind- en spierkracht. Helpt u ook mee de schepen het eerste stuk over it Soal Workum uit te trekken en/of uit te zwaaien? Of komt u liever naar de maritieme markt, de lezingen en het “oprotbuffet en -borrel” op de zondag, wanneer de shanty koren van het Liereliet festival de havenkom vullen en ook elders in de stad verschillende concerten te bezoeken zijn? In de havenkom worden op de zondag de schepen gemeten en zullen de bemanningen de laatste voorbereidingen treffen voor de zware wedstrijdweek. Halverwege de week, op woensdag 24 oktober, is dan ook nog de sfeervolle visafslag op de Merk in Workum, waar de visserijvloot haar eerste vangst van de week zal aanbrengen.

De havenkom zal zich op zondag en maandag vullen met meer dan 50 historische schepen, waaronder de imposante koftjalk “Tromp”. Het café-schip “Avontuur” is de hele wedstrijdweek geopend voor publiek voor een hapje en drankje. Tijdens de liereliet concerten kunt u onder andere genieten van Jim Mageaan (VK) en Janie Meneely (VS).

Tevens zal er in het kader van het 45-jarig bestaan op de zondagmiddag om 15 uur een lezing gehouden worden door Dick Huges. Een meester in het navigeren zonder elektronische hulpmiddelen. Een goeroe op het gebied van zelfredzaam zeemanschap, onder het mom van “De zon als GPS”.

Voor het volledige overzicht van de evenementen tijdens de Strontweek kunt u terecht op www.strontweek.nl. De vloot is wederom te volgen op de track & trace websites: http://ttsr.zeilvaartwarmond.nl & http://ttbv.zeilvaartwarmond.nl.

Foto: Willem Karel Plet