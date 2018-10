Sneker Riley doet The Hike voor minderbedeelde kinderen

Sneek – de 14-jarige Riley Groeneveld uit Sneek gaat in zijn uppie meedoen aan ‘The Hike’. The Hike is een 24-uurs sponsorloop van SOS Kinderdorpen in Kaapverdië. Daar reist Riley naartoe om in het weekend van 20 en 21 oktober in actie te komen. In 24 uur zal hij zoveel mogelijk kilometers lopen om met iedere stap die hij zet een bijdrage te leveren aan een beter leven voor kinderen in nood in Kaapverdië. Met zijn actie wil Riley ervoor zorgen dat twee kinderen die de zorg van hun ouders zijn verloren of van wie de ouders niet meer voor hen kunnen zorgen een nieuw thuis krijgen in een SOS familie in het Kaapverdische kinderdorp Assomada.

Want met een bedrag van €1200 kan SOS Kinderdorpen een kind een jaar lang opvangen bij een veilige en warme SOS familie. Voor dit bedrag is er een liefdevolle SOS moeder, eten en drinken beschikbaar, kan een kind naar school en krijgt het alle verdere zorg dat het nodig heeft.

Riley heeft al ruim €2000 opgehaald en is dus bijna bij zijn streefbedrag (2×1200). Hij heeft allerlei acties geïnitieerd om het geld bijeen te brengen. Zo heeft hij een filmpje gedeeld met als zijn vrienden en ook een presentatie gegeven aan de leraren op zijn school. Voor meer info: https://www.sosthehike.nl/actie/riley-groeneveld