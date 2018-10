Quarré AGF neemt standplaats warenmarkt Sneek over van Ferwerda

Sneek – Het was even snel schakelen voor Herman Quarré van H & M Groenten en Fruit uit Nijland met zijn team, toen de plaats van Henk Ferwerda op de warenmarkt van het Grootzand vrijkwam. Henk geeft de voorkeur aan zijn carrière achter het stuur van de vrachtwagen. En dat betekende een kans voor Quarré, die al jaren staat ingeschreven voor de markt. H & M staat op een aantal locaties, maar Sneek had voor de ondernemer uit Nijland een hoge prioriteit, die nu werkelijkheid wordt

Vanaf aanstaande zaterdag 6 oktober en dinsdag 9 oktober nemen ze de plaats in van Ferwerda op de warenmarkt van het Grootzand. (Foto archief)