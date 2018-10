Sneek- Werk jij in de publieke sector of bij een grote organisatie? Dan is de kans groot dat jouw organisatie zich aan de vooravond van ingrijpende veranderingen bevindt of er middenin zit! Binnen en buiten je organisatie krijg je te maken met nieuwe spelregels en soms een heel nieuw speelveld. Hoe zien die nieuwe spelregels eruit en hoe kun je daarmee omgaan? Wat betekent de transitie voor jou en je werk? En hoe ga je om met mensen om je heen die heel anders dan jij naar de wereld kijken?

Tijdens de proeverij ‘Welkom in de nieuwe wereld: Anders kijken in tijden van verandering’ van Maartje van der Weide krijg je inzicht in de veranderingen in de wereld om je heen en de betekenis daarvan voor jou en je organisatie. Maartje is socioloog en eigenaar van de IdeeënExpeditie. De organisatie van deze workshop is in handen van De Talentencoöperatie.

Wat gaan we doen?

We starten de proeverij met een mini-college over de wereld om ons heen die onder invloed van onder meer technologische innovaties, de opkomst van de netwerksamenleving en betekeniseconomie ingrijpend verandert.

Vervolgens gaan we heel praktisch aan de slag met anders denken en doen. Middels een interactieve werkvorm experimenteren we met verschillende rollen binnen het proces van transitie. Zo ontdek je nieuwe manieren van kijken en handvatten die je helpen om je eigen verandering verder vorm te geven.

Voor wie is het?

Voor mensen die werken in organisaties en bedrijven die ingrijpend aan het veranderen zijn of aan de vooravond staan van een dergelijke verandering, bijvoorbeeld binnen gemeenten, zorg en welzijn, woningcorporaties en grote bedrijven.

Wat levert het op voor jou?

* Je onderzoekt je eigen oude en nieuwe werkelijkheid.

* Inzicht in de wereld om je heen, jouw plaats daarin en die van anderen

* Inzicht in wat ‘oud denken en doen’ is en wat ‘nieuw denken en doen’ is, hoe je van oud naar nieuw komt en welke verwarring onderweg kan ontstaan.

* Je leert experimenteren met je eigen plek binnen de transitie

* Handvatten, inspiratie en nieuwe inzichten die je meeneemt naar je werkomgeving

Datum, tijd en locatie

Datum: Dinsdag 30 oktober Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) Locatie: MiXl, Martiniplein 11, 8601EG Sneek Deelname aan deze proeverij is kosteloos, aanmelden is wel verplicht.

Meld je voor 25 oktober aan door een mail te sturen naar maartje@detalentencooperatie.nl

