Pieter Hofstra nieuwe directeur FUMO

Sneek-Pieter Hofstra wordt per 1 november 2018 de nieuwe directeur van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO). Het bestuur is verheugd met de aanstelling van Hofstra als directeur en opvolger van interim-directeur Ron van der Helm. Pieter Hofstra is milieukundige en heeft brede (manage-ment)ervaring bij diverse overheidsorganisaties. Op dit mo-ment werkt hij bij de gemeente Den Helder als manager Veilig-heid, Vergunningen en handhaving (VVH) en is hij loco-gemeentesecretaris.

“Pieter Hofstra zijn uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van onder andere de omgevingswet, zaakgericht werken, milieutaken, de politiek, verandermanagement en procesontwikkeling sluiten uit-stekend aan bij onze organisatie. Wij zijn ervan overtuigd dat hij van grote toegevoegde waarde voor onze organisatie zal zijn. Pieter Hofstra is erg enthousiast over zijn nieuwe rol en kijkt ernaar uit om zich voor langere tijd aan de FUMO te verbinden”, zegt Marga Waanders, voorzitter van de FUMO.

Door de benoeming van Pieter Hofstra komt de interimbenoeming van Ron van der Helm ten einde. De heer Van der Helm blijft de functie tot 1 november uitoefenen. Marga Waanders: “Wij bedanken Ron van der Helm voor zijn inzet en de inspanningen die hij in de afgelopen twee jaar heeft verricht voor de FUMO. Vanuit een crisispositie heeft hij de FUMO een heel eind de goede weg op geholpen.”

Hofstra over zijn nieuwe functie: “Ik acht het een voorrecht als directeur van de FUMO mijn bijdrage te kunnen leveren aan deze organisatie die nog volop in ontwikkeling is. En ik heb er alle vertrouwen in dat de FUMO voorspoedig zal uitgroeien tot een volwaardige organisatie van en voor al onze deelne-mers.”