Malou van Sluis met VaarWel in Theater Sneek

Sneek– Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

VaarWel

Een muzikaal avontuur over een zee van dromen. Voor iedereen die zich weleens alleen voelt. Een groot, leeg strand. Een oceaan die golft en klotst. De wind waait de mensenstemmen weg.Een onverwachte ontmoeting met een zeebeest dat spettert en briest. We springen samen in het diepe, verruilen het strand voor het blauwe land. We vieren de vriendschap, al is het maar voor even. Tot je weer moet gaan. Vaarwel!

VaarWel is een beeldende muziektheatervoorstelling voor iedereen vanaf 2 jaar, geïnspireerd op het prentenboek De Kleine Walvis van Benji Davies.

Een fantasierijke voorstelling over verlangens voelen, en missen moeten. Over vrienden vinden en afscheid nemen.

Peuterfestival // wo 10 oktober 2018 // 10.00 uur // €12,00 volw., €10,00 kinderen t/m 12 jaar // Noorderkerkzaal, ingang Kunstencentrum Atrium, Oud Kerkhof 11 // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Staatsopera van Tatarstan met Tosca

Hét meesterwerk over jaloezie en wraakzucht, met een gecompliceerde driehoeksverhouding en de beroemde sprong van de engelenburcht.

De opera is gebaseerd op het toneelstuk ‘La Tosca’ van de Fransman Victorien Sardou. Dit toneelstuk was een melodrama met hartstocht die neigt naar kleffe sentimentaliteit en effectbejag. Het stuk bevat knappe dialogen, veel dramatiek, maar geen overtuigende karaktertekeningen. Maestro Puccini moet gevoeld hebben dat hij zijn talent juist in dit verhaal optimaal kwijt kon. De kwaliteit van het toneelstuk was ook zijn eigen sterkste punt: onbegrensde lyriek, vurige passie en een vleugje weemoed. Het resultaat is een opwindende compositie waarmee Puccini van Tosca een meeslepend drama heeft gemaakt met personages die werkelijk tot leven komen, in tegenstelling tot het originele werk waar de maestro zich op heeft gebaseerd. Twee uur genieten van een meeslepend drama met fantastische composities. Zakdoeken paraat!

Muziek // do 11 oktober 2018 // 20.15 uur // €39,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

The Dublin Legends met Formerly The Dubliners

Het past in de levensfilosofie van de Ieren: de dood is niet het einde maar een nieuw begin. The Dublin Legends zitten dan ook niet bij de pakken neer na het overlijden van hun compaan Eamonn Campbell. Hij nam in 2012 als oud-lid van de legendarische Dubliners het initiatief om met de overige bandleden de muzikale erfenis van de fenomenale Ierse band nieuw leven in te blazen. Een gouden greep, want vijf jaar later zijn The Dublin Legends in heel Europa ongekend populair, ook in ons land.

The Dublin Legends weten binnen een paar minuten elke concertzaal qua sfeer om te toveren tot een reusachtige Ierse pub. Blinkende decors en special effects hebben de bandleden niet nodig; de kracht zit in hun stemgeluid en hun instrumentale virtuositeit.

Ierse folk zoals Ierse folk bedoeld is. Puur en rauw vanuit het hart!

Muziek // vr 12 oktober 2018 // 20.15 uur // €29,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

GRAPPIGE ZAKEN presenteert: Comedy Club Sneek

Nieuw dit seizoen: Cultuur Kwartier Sneek creëert een heuse comedy club. Stand upcomedy op vrijdagavond in Poppodium bolwerk, waarbij Súdwest-Fryslân kan gaan genieten van comdians die tot de top van Nederland behoren. Iedere editie hebben we weer een andere line-up, bestaande uit een MC, twee stand upcomedians en een opkomend talent. Ga dus lachend jouw weekend in bij Comedy Club Sneek!

Cabaret // vr 12 oktober 2018 // 20.30 uur // UITVERKOCHT // Poppodium Bolwerk

Sneker mannenkoor Edoza 60 jaar!

In dit jubileumconcert presenteert het koor zich op een verrassende manier. Het wordt een heel gevarieerd programma met medewerking van Sharon Kips (soliste en winnares eerste editie “X Factor”), muzikale begeleiding van Koperensemble “Koperguod” en Sebastiaan Schippers op de vleugel. Algehele leiding is in handen van dirigent Jan Hibma.

Het wordt een spetterende avond met vele verrassingen.

Muziek // za 13 oktober 2018 // 20.00 // €17,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Harmonieorkest Het Stedelijk Muziekkorps Sneek met Paul van Batenburg met Top zondag met Koffiegeur

Dit seizoen mag het Groot Orkest van de vereniging de spits afbijten in de serie “Koffiegeur”. Regelmatig is het orkest te vinden in het theater in combinatie met diverse solisten. Naast “populair klassiek” waarbij het orkest wordt uitgebreid met lage strijkers, is er ook regelmatig de “metropool” bezetting met combo te beluisteren.Op dit concert is saxofonist Paul van Batenburg uitgenodigd als solist. Paul speelt in het professionele harmonieorkest van de Koninklijke Landmacht: De KMK/JWF kapel, en levert als solist een grote bijdrage aan dat orkest.

Naast de begeleiding van de solist speelt het orkest werk van Leonard Bernstein, die bij leven dit jaar 100 zou zijn geworden.

Muziek // zo 14 oktober 2018 // 11.30 uur // €10,00 // Noorderkerkzaal, ingang Kunstencentrum Atrium, Oud Kerkhof 11 // www.theatersneek.nl // 0515 431 400