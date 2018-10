Kaatsfestijn op de Oosterdijk in Sneek een daverend succes!

Sneek- Voor de tiende keer op rij werd het ‘pearke’ straatkaatsen in Sneek georganiseerd. Café ’t Skûtsje was zoals elk jaar, voor één dag het kaatshart op de Oosterdijk. Maar liefst 34 paartjes kaatsten mee tijdens het straatkaatstoernooi afgelopen zondag. Fel werd gestreden om de vele prachtige prijzen, die door de middenstand uit Sneek beschikbaar waren gesteld. Er waren ook dit jaar vele paartjes die origineel ten tonele verschenen. De verkiezing van het origineelst verklede (echt) paar was dan ook niet gemakkelijk. Dit jaar nieuw, een prijs voor de best uitgeslapen kaatser/kaatster.

Uiteindelijk zijn er twee paartjes met de krans naar huis gegaan. In de B-klasse was het duo Julius de Jong (proftennisser) en Aagje Posthuma (dopingarts) de winnaar. In een spannende finale werd gewonnen van Hermen Sytema en Martine Miedema. Tussen de wedstrijden door was er tijd om de nodige controles onder de kaatsers uit te voeren.

Aan het einde van de dag kon door toernooi directeur Sjoerd Dotinga worden geconcludeerd dat er een ‘schone’ wedstrijd is verkaatst. In de A-klasse werd gewonnen door Nynke Sybrandy en Hylke Krijn Zwart. Zij versloegen Kaylee Kwast en Anne Wind op 5-4 en 6-2.

De prijzen voor het meest originele outfit ging naar het echtpaar in trouwoutfit Hinke v/d Werf en Sebastiaan van Tongeren (eerste foto) en naar de debutanten Anouk en Guido Snoek (Asterix en Obelix). De prijs voor de beste uitgeslapen kaatsster was zonder twijfel voor Anja Junior.