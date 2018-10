Ibiza gevoel in Sneek bij Podium Lewinski

Sneek – Wie de strijd wil aangaan met de dagelijkse sleur in een druilerig najaar kan zondagmiddag 14 oktober terecht in podium Lewinski voor ontspanning en meer Ibiza summervibes. Het Ibiza-event in het tot Club Univogue omgetoverde Podium Lewinski begint zondagmiddag 14 oktober om 12.00 uur. Kaarten en meer informatie: clubunivogue.nl

… en we gaan nog niet naar huis

De zomervakantie is voor velen het hoogtepunt van het jaar. Even helemaal niks doen. Zonder schuldgevoel. Maar nu de dagen korter worden en de zon zich steeds vaker verstopt achter een pak dikke wolken is het lastiger om de dagelijkse sleur te doorbreken. Coaches, stoelmasseurs, mindfulness- en yogaleraren in Friesland hebben de handen ineen geslagen om dat ontspannen zomergevoel ook vast te houden nu het najaar toch écht begonnen is.

Die ontspannen summervibes vasthouden, als wapen tegen de dagelijkse sleur. De spontane actie van de Friese mindfulness-fanaten om de batterij ook op te laden in het druilerige najaar is uitgegroeid tot een heus spektakel. Podium Lewinski (Sneek) besloot het gemêleerde gezelschap onderdak te verlenen. Het evenement dat op 14 oktober in Sneek wordt georganiseerd staat bol van yogaworkshops, massages, een smoothie-contest én huisvest een temporary tattoo-bar. ‘Ibiza in het klein’ omschrijft Sarah Storm, een van de organisatoren, de opleving van het vakantiegevoel.

Volgens Storm -zelf life- en loopbaancoach— legt het evenement een thema bloot dat breder speelt. ‘Iedereen worstelt na een geslaagde vakantie met de terugkeer in het dagelijks leven. De één heeft hier meer last van dan de ander, maar het is zeker iets dat leeft’. Dat jong en oud zich herkennen in het thema blijkt uit de groeiende aandacht op social media. Zo besloot de Brabantse deejay Browsnbeats het evenement te ondersteunen met een wekelijkse Ibiza-plaat. Hij zegt hiermee door te gaan tot iedereen het zomergevoel weer helemaal te pakken heeft.