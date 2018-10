Sneek- Vijf netwerkorganisaties organiseren samen hét Healthy Ageing congres van Noord-Nederland met ruim 500 deelnemers!

Op 10.10.18 gaan vijf netwerkorganisaties in Noord Nederland de unieke samenwerking aan om het grootste Healthy Ageing congres van Noord-Nederland te organiseren: ‘Samen naar een gezonde leefomgeving’. De organisatie is in handen van Centre of Expertise Healthy Ageing, Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), Zorg Innovatie Forum (ZIF), Netwerk ZON en ZorgpleinNoord. KENNISDELING, ONTMOETING EN ONTSPANNING De kern van het congres is kennisdeling, ontmoeting en ontspanning. Onder begeleiding van dagvoorzitter Marijke Roskam inspireren we met keynote speakers als Erik Gerritsen (secretaris-generaal van het ministerie van VWS), Marianne Davidson (ontwikkelaar en manager innovatie bij VolkerWessels) en Ann Heylighen (hoogleraar architectuur aan KU Leuven). Tijdens de workshoprondes en op het inspiratieplein biedt een brede beweging overzicht van wat er al is en worden concepten gepresenteerd die bijdragen aan een gezonde leefomgeving. ER GEBEURT GELUKKIG AL VEEL, MAAR ER IS NOG MEER NODIG! Op het congres met ruim 500 deelnemers brengen we onder andere mbo en hbo onderwijs en onderzoek, ruimtelijke ordening, zorg & welzijn, (sensor)technologie, voeding & beweging en kunst & cultuur bij elkaar en verbinden we ideeën en initiatieven om de leefomgeving in Noord-Nederland gezonder te maken. De samenwerking van de vijf netwerkorganisaties wordt kracht bijgezet door het ondertekenen van een gezamenlijke pledge van ‘Alles is gezondheid’. In deze pledge benoemen de organisaties toekomstige activiteiten en leggen zij hun ambitie voor een gezond Noord-Nederland vast.

Onze leefomgeving heeft grote invloed op onze fysieke en mentale gezondheid. Schone lucht, een comfortabel huis, een groene omgeving, de beschikbaarheid van goede zorg, veiligheid op het werk of op school: het draagt allemaal bij aan kwaliteit van leven. Daarnaast spelen ook een sociaal netwerk, toegankelijkheid van voorzieningen, culturele activiteiten en duurzame inzetbaarheid een cruciale rol.

Healthy Ageing is hét speerpunt in Noord-Nederland. Gebleken is dat de levensverwachting in deze regio lager is dan het nationaal gemiddelde. Dit wordt geweten aan een relatief ongezonde leefstijl, maar ook aan de toenemende vergrijzing en de verwachting dat binnen twintig jaar het percentage vijfenzeventigplussers zal verdubbelen. In het Noorden is daarom veel aandacht voor het bevorderen van een gezonde leefomgeving, maar er is nog meer winst te behalen! Op 10.10.18 zetten we met elkaar het begrip Healthy Ageing nog beter op de kaart, vergroten we de bewustwording rondom het belang van een gezonde leefomgeving en gaan we hiermee actief aan de slag! Congres ‘Samen naar een Gezonde Leefomgeving: wonen, werken & leren en openbare ruimte’ 10.10.18 | WestCord WTC Hotel Leeuwarden