Eerst nog motregen

Sneekk-We hebben deze dinsdag eerst nog te maken met motregen, dit gebied trekt naar het zuidoosten weg. Vanmiddag wordt het zo goed als droog, of het zou nog een licht buitje zijn. De temperatuur komt in de stad rond de 15 graden uit, wind noordwest tot west en is matig tot (vrij) krachtig, later op de dag wat afnemend.

Komende nacht is het wisselend bewolkt, kans op een licht buitje. De temperatuur daalt niet verder dan naar een 10 graden.

Morgen wisselen bewolking en opklaringen elkaar af en heel misschien dat er in de ochtend nog een buitje valt, voor de rest een droge dag. De temperatuur 16 graden, wind noordwest tot zuidwest, meest matig.

Donderdag en vrijdag zien we de temperatuur weer winst maken, 17 tot 19 graden. Het blijft op deze dagen zo goed als droog met vooral op vrijdag aardig wat zon.

Zaterdag is een overgangsdag, zowel qua weerbeeld als temperatuur. Zijn er in de morgen nog opklaringen, in de middag volgen buien en koelt het af. Zondag heeft het noorden de betere papieren. Regent het in het zuiden en middag van het land, wij zouden het hier droog kunnen houden en kunnen genieten van enkele opklaringen.