Sneker Weerman: Flink koeler

Sneek – Het weekend verliep al met al prima, veel zon, weinig wind en hogere temperaturen dan het eerder liet aanzien. Vandaag en morgen tappen we uit een ander vaatje. Het is deze maandag een stuk koeler, met een matige, af en toe (vrij) krachtige noordwestelijke wind wordt het niet veel warmer dan 13 graden. Tevens vallen er enkele buien in onze regio, tussendoor ook wat opklaringen. Vanmiddag stilaan droger.

Komende nacht raakt het bewolkt en valt er later, zo tegen de ochtend, af en toe lichte regen. Temperatuur 8 graden als minimum

Morgen start dan ook met regen, lichte regen, grote hoeveelheden worden niet verwacht, een 2 a 3 mm. De wind meest uit west, matig tot krachtig, temperatuur 14 graden. Woensdag een droge dag, 13 tot 15 graden, noordwest tot westelijke wind.