Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland wil kunstenaars podium bieden

Sneek- De expositie ‘Meesterlijk Sneekers’ die vanmiddag werd geopend in de centrale hal van de Rabobank aan het Martiniplein in Sneek door directeur Jan Pieter van Oosten leverde ook nog een aardig nieuwtje op voor kunstminnend Sneek en Súdwest-Fryslân.

“Op vrijdagmiddagen willen we hier steeds vaker een kunstpodium hebben voor beginnende artiesten. Tijdens At the Watergate hadden we ook optredens in de hal van onze bank, die zich daar uitstekend voor leent. We moeten nog met het Atrium overleggen wie hier komen musiceren, het zullen leerlingen zij die we een podium bieden.”

“Het idee om in de hal een Open Galerij te houden willen wij ook vaker gaan doen. Als er mensen zijn die bij ons willen exposeren, dan kunnen zij zich bij ons aanmelden”, aldus Robert Jan Kliphuis en Jan Pieter van Oosten directieleden van de Rabobank.

Van Oosten ging in zijn openingstoespraak van de expositie Meesterlijk Sneekers nog even verder in op de connectie tussen Rabobank en de culturele sector: “Wij hebben een traject dat wij Artists in residence oftewel een groep kunstenaars die wij hebben gevraagd de Rabobank te spiegelen op de cultuur van de Rabobank. Want wij willen graag een andere bank zijn dan alle andere banken. De Rabobank wil sociaal en maatschappelijk betrokken zijn. We hebben een kunstenaarscollectief gevraagd om juist op die ambitie maar ook op de daarbij horende cultuur ons te spiegelen en te confronteren. De tentoonstelling van de in onze ogen zeer getalenteerde kunstenares Imke Meester past helemaal in dat project.”

Driedimensionaal kunstwerk

Voor de expositie in de Rabobank werkt Imke Meester aan een driedimensionaal kunstwerk dat is opgebouwd uit selfies van de bezoekers aan Meesterlijk Sneekers. “Het zijn de gezichten van de bezoekers die deze sculptuur vormen” legt de kunstenares uit. Vanmiddag werd voor het project Kees Poiesz gefotografeerd.

Zoals bekend (zie eerder bericht op deze site) zijn er in het Atrium al tweeduizend bezoekers bij de expositie Meester Sneekers geweest.

Vanaf vandaag is de expositie Meesterlijk Sneekers te zien in de hal van de Rabobank aan het Martiniplein. De expositie blijft daar tot 3 november en is vrij toegankelijk van maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.