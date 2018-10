“Pauperfontein moet in het Fries Museum”

Sneek- De Pauperfontein moet worden opgenomen in de collectie van het Fries Museum in Leeuwarden. Dat vinden de initiatiefnemers.

De Pauperfontein is ontstaan als protest tegen de manier waarop de elf fonteinen van Culturele Hoofdstad tot stand zijn gekomen: zonder inspraak van de samenleving. Volgens de bedenkers spreekt de protestactie de mensen aan. De reacties komen zelfs uit het buitenland. The Guardian en de New York Times schreven er al over.

Mensen vinden ook dat de Pauperfontein een vaste plaats moet krijgen. Buiten is geen optie, omdat de fontein niet tegen weer en wind kan. En het kost bovendien te veel geld. Daarom willen de bedenkers de Pauperfontein aanbieden aan het Fries Museum. “Zodat het ultieme ‘mienskipsproject’ van LF2018 opgenomen kan worden in de collectie van het museum en een plek in de hal krijgt. Wij willen daar graag over meedenken”, schrijven ze zelf.

Bron: www.omropfryslân.nl