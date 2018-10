Oldehove Cup 2018 voor 12-jarige karateka Renzo Visser uit IJlst

Leeuwarden – De 12-jarige karateka Renzo Visser uit IJlst heeft op zaterdag 29 september in Leeuwarden de Oldehove Cup verdiend. De leerling van Kyokushin Karate IJlst was volgens de Cup-commissie tijdens het toernooi een schoolvoorbeeld van moed, wilskracht en respect. Visser ontving in Sporthal Rengers de bokaal uit handen van Léon Lijzenga van de afdeling Sport van de Gemeente Leeuwarden en toernooidirecteuren Gilbert Cleveringa en Arend Mud. De Oldehove Cup werd voor de negende keer op rij georganiseerd door Karatevereniging Iryoku uit Leeuwarden/Stiens.

De Oldehove Cup is een full contact-karatetoernooi voor beginnende karateka’s; kinderen, jongeren en volwassenen. Voor deze editie hadden zich ruim zeventig karateka’s uit Nederland en België zich ingeschreven. Zij kwamen uit op het onderdeel kata (loopvormen) en/of kumite (vrije gevecht op de mat) en werden op basis van leeftijd en gewicht ingedeeld in poules. Bij zowel kata als kumite werd gestreden voor een eerste, tweede en derde prijs.

De Oldehove Cup wordt niet gewonnen, maar verdiend. Hij is voor degene die volgens de jury het meest de kernwaarden van het (Shin)Kyokushin Karate (moed, wilskracht, respect) heeft uitgedragen. Vier karateka’s behoorden aan het einde van de dag tot de genomineerden, waaronder de 50-jarige Antoinette Imhoff uit Zutphen. Zij maakte na 30 jaar haar comeback op de tatami (mat).

Ook de 16-jarige Jesse Swart van Karatevereniging Iryoku overleefde de schifting. De regerend Nederlands kampioen uit Hallum had bij kumite alle tegenstanders in zijn poule binnen een minuut verslagen. “Maar er waren meer ongelooflijke partijen”, zei commissievoorzitter Mud tegen het viertal. “En jullie zijn allemaal blijven staan, hebben moed getoond en hadden veel respect voor de tegenstander.” Na lang beraad viel de beslissing op Visser. De witte bander was tweede geworden in een gewaagde kumitepoule met grotere en zwaardere tegenstanders. Kyokushin Karate IJlst ontving ook in 2012 de Cup, toen dankzij Klaas Odolphie.

Iryoku sloot het toernooi af met vier eerste prijzen. De 11-jarige Brigitte Breur uit Leeuwarden, die in 2015 de Oldehove Cup overhandigd kreeg, was in haar poule bij kata en kumite de beste. Zofia Pool (12) en Jesse Swart pakten bij kumite het goud. Voor Pool was er ook een derde plaats bij kata. Op het onderdeel kumite stonden er bekers klaar voor clubgenoten Ioana Szekely (16 jaar, Leeuwarden), Nynke Anna Zijlman (11 jaar, Britsum) en Erwin Wierstra (11 jaar, Marrum).

Karatevereniging Iryoku (Japans voor ‘wilskracht’) werd op 1 september 1993 opgericht door Cleveringa en Mud en is aangesloten bij de Nederlandse Shin Kyokushin Organisatie (NSKO). Momenteel telt de vereniging ruim 120 leden en zijn er vijf dojo’s (locaties): vier in Leeuwarden en één in Stiens. Iryoku heeft een groot aantal prijzen gewonnen op nationale en internationale podia. De vereniging viert op zaterdag 6 oktober haar 25-jarig jubileum met ‘s ochtends enkele demonstraties in het centrum van Leeuwarden.

(Shin)Kyokushin Karate is full-contactkarate. De Japanse naam betekent vrij vertaald ‘de weg van de uiterste waarheid’. (Shin)Kyokushin Karate is een manier om jezelf te overwinnen en te ontdekken. Discipline, respect en wilskracht staan voorop. Naast fysieke ontwikkeling en het komen tot technische perfectie gaat het om het ontwikkelen van de geest. Wereldwijd beoefenen ongeveer vier miljoen mensen het (Shin)Kyokushin Karate, waaronder de acteurs Dolph Lundgren en Sean Connery.