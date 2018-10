Nieuwe mijlpaal voor expositie Meesterlijk Sneekers  

Sneek – Meesterlijk Sneekers, de expositie met geschilderde portretten van markante Snekers, heeft zaterdag de tweeduizendste bezoeker verwelkomd in kunstencentrum Atrium. Uit handen van kunstenares Imke Meester ontving hij een cadeaupakket met daarin onder meer het prachtige boek dat bij de expositie is verschenen.

“We zijn blij dat we op de valreep de tweeduizendste bezoeker hebben ontvangen in het Atrium want maandag verhuist de expositie naar de hal van de Rabobank aan het Martiniplein” zegt organisatrice Annemieke Steemers. “De hal van de bank is vrij toegankelijk, dus ook mensen die geen klant zijn van de Rabobank zijn van harte welkom”.

Voor de expositie in de Rabobank werkt Imke Meester aan een driedimensionaal kunstwerk dat is opgebouwd uit selfies van de bezoekers aan Meesterlijk Sneekers. “Het zijn de gezichten van de bezoekers die deze sculptuur vormen” legt de kunstenares uit. “De Snekers die ik geportretteerd heb zijn mensen met een verhaal, maar ook de bezoekers hebben een verhaal. Die komen los bij het zien van de portretten. Het is mooi hoe mensen met elkaar aan de praat raken en herinneringen ophalen en verhalen vertellen. Met de sculptuur van de selfies worden deze verhalen een onderdeel van de expositie. Het geeft de verbinding weer die wij als gemeenschap met elkaar hebben.”.

En de naam van de tweeduizendste bezoeker? “Eerlijk in de hectiek zijn we dat vergeten te vragen, de man die alle eerbetoon ontving was ook helemaal verbouwereerd. Volgens ons was hij gewoon in het Atrium verdwaald…”