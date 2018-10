Korfballers De Waterpoort winnen dankzij sterk collectief

Sneek – Afgelopen zaterdag stond voor De Waterpoort alweer de vierde wedstrijd van het seizoen op het programma. In Sneek werd er gespeeld tegen Hoogkerk, een bekende ploeg voor De Waterpoort. Voor de wedstrijd werden tevens de nieuwe inspeelshirts uitgedeeld met daarop een gloednieuwe sponsor, namelijk de ijssalon min 12. Prachtig dat De Waterpoort nu met deze nieuwe sponsor het seizoen ingaat. Al met al beloofde het een spannende wedstrijd te worden met twee ploegen die erg aan elkaar gewaagd zouden kunnen zijn.

Zoals ook in vorige wedstrijden is gebleken, begon De Waterpoort erg sterk aan de wedstrijd. Door goed combineren en sterke aanvallen wisten de Snekers op een snelle 5-0 voorsprong te komen. Mooi om te zien was, dat alle 5 goals door verschillende spelers werden gemaakt. Dit sterke punt van De Waterpoort zou de hele wedstrijd zichtbaar zijn. Hoogkerk wilde niet achterblijven en zo kwamen zij terug tot 7-2. Aanvallend liep het niet bij de Hoogkerkers en daar wist De Waterpoort goed van te profiteren. Naarmate de wedstrijd vorderde stagneerde het scoren bij De Waterpoort en kwam Hoogkerk toch terug in de wedstrijd. Een aantal mooie afstandsschoten aan de kant van de Hoogkerkse heren zorgden ervoor dat de stand bij rust bijna in evenwicht was. De kleedkamers werden opgezocht met een 9-7 voorsprong voor de Snekers.

In de tweede helft bleef De Waterpoort precies doen, wat het eigenlijk de hele al deed. Mooie scores bij beide ploegen zorgden voor een attractieve wedstrijd, waarin De Waterpoort het voortouw bleef nemen. Het verschil tussen de twee ploegen bleef telkens 3 a 4 doelpunten. Bij een stand van 18-14 was daar dan Marije Elderhorst die dan eindelijk een verschil van 5 op het scorebord zette. Nog even spartelden de Hoogkerkers tegen, maar het mocht niet meer baten. De hoogkerkers waren verlagen en zo wist De Waterpoort wederom een goede pot te spelen, waarin ze laten zien de potentie te hebben om die eerste plek te bemachtigen.

De Waterpoort staat door deze overwinning met 6 punten op een mooie tweede plek op de ranglijst. Volgende week staat er weer een mooie wedstrijd op het programma. Dan zullen de Snekers afreizen naar Oudega om te spelen tegen Quick ’21. Alle support is natuurlijk van harte welkom. De wedstrijd zal om 15:30 beginnen.