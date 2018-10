Inspiratiedag borstkankerpatiënten

Sneek- Als u wordt getroffen door borstkanker staat uw leven vanaf dat moment geheel in teken van deze ziekte. Dat is ingrijpend. Zowel voor u, als voor uw naasten. Daarom organiseren de vier Friese ziekenhuizen, Stichting Pluk de Dag, Borstkanker Vereniging Nederland en Inloophuis de Skulp op 3 november 2018 een inspiratiedag.

Ontmoet, ontdek en ervaar

Deze bijzondere dag is bedoeld voor (ex-)borstkankerpatiënten en diens naasten om informatie op te halen, lotgenoten te ontmoeten en ervaringen/inspiratie op te doen. We staan stil bij de late gevolgen van borstkanker, gezonde leefstijl, voeding en bewegen. Daarnaast is er muziek, ontspanning met massage, ruimte voor creativiteit of gewoon even een rustmoment in het Skulpcafé. Niets hoeft, veel kan! Het programma bestaat uit activiteiten waarin zowel lichaam als geest centraal staan. Zo zijn er zijn lezingen door zorgverleners maar ook workshops over ondersteunende zorg.

Inschrijven

De inspiratiedag vindt plaats op 3 november van 10.00 tot 16.00 uur in het karakteristieke hotel de Oorsprong te Sint Nicolaasga. Deelname is gratis en het is ook mogelijk om kosteloos een introducé mee te nemen. U kunt zich inschrijven en opgeven voor de workshops van uw keuze via http://www.pluk-de-dag.org/friesland3november2018. Wees er snel bij, want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.