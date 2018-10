Hoe obstakelvrij is Bolsward?

Bolsward-Wat kom je tegen als je een lichamelijke beperking hebt? Hoe vrij kun je je in stad of dorp bewegen als je afhankelijk bent van een rolstoel? Hoe veilig loop je door een drukke wijk als je blind bent? Wethouder Gea Wielinga (foto) test dit op woensdag 3 oktober in Bolsward, tijdens de Week van de Toegankelijkheid. Zij doet dit samen met raadsleden en ambtenaren van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Met rolstoelen en blinddoeken wandelen de deelnemers door Bolsward. Zo ervaren zij zelf welke obstakels er zijn en hoe deze hindernissen ervoor zorgen dat iemand met een beperking zich niet vrij kan bewegen.

“Je denkt vaak dat je wel weet waar in de openbare weg de hindernissen zitten”, zegt wethouder Wielinga. “Maar als je je echt even letterlijk verplaatst in mensen met een fysieke beperking, met de hulpmiddelen die zij gebruiken, dan kom je erachter dat het niet alleen om een scheefliggende stoeptegel gaat.” Door de toegankelijkheidsbelevingstocht te doen, worden raadsleden en ambtenaren zich daarvan bewust.

Structurele aandacht voor toegankelijkheid De gemeente organiseert de ‘belevingswandeltocht’ samen met de Adviescommissie Toegankelijkheidsbevordering. Deze commissie onderhoudt al jarenlang contacten met de gemeente, instellingen en inwoners. Ze heeft als doel om bij elke vernieuwing of aanpassing van gebouwen, wegen en straten aandacht te vragen voor de toegankelijkheid.

‘De Week van de Toegankelijkheid’ is van 1 t/m 6 oktober en heeft dit jaar als motto: ‘Lekker vrij! Doen wat je zelf wilt.’