ZET EM nu wel doeltreffend

Sneek- Sneek Wit Zwart ZM heeft na de ietwat teleurstellende openingsronde, waarin ondanks “een karrenvracht” aan kansen in en tegen Makkum gelijk werd gespeeld, in het tweede competitieduel wel een aantal weten te benutten. Dankzij treffers van Tim Posthuma en Patrick Altenburg (2x) schreef de ploeg van trainer Niels Boot tegen SC Bolsward de eerste seizoenszege bij.

Bij de totstandkoming van die zege moest ZET EM het zonder de geblesseerde Freerk de Jong en de geschorste Rinke Hiemstra doen. Daartegenover stond de terugkeer van goaltjesdief Tim Posthuma en die zag, dat zijn ploeg evenals vorige week in kansen grossierde. In tegenstelling tot vorige week waren de wit-zwarten nu echter wel doeltreffend, maar de eindstand had hoger moeten uitvallen dan de 3-0 die nu na negentig minuten en een beetje op het scorebord stond.

Aanvankelijk leek het scenario uit de openingswedstrijd zich overigens te herhalen, want Sneek Wit Zwart ZM kreeg in de beginfase voldoende kansen om de score al vroegtijdig te openen. Die bleven echter onbenut, maar na een klein half uur brak Tim Posthuma eindelijk de ban. Het bleef voor rust echter bij die ene treffer en daarmee bleef SC Bolsward in de wedstrijd. Aan die status kwam echter na bijna een kwartier in de tweede helft een einde, toen “aankoop” Patrick Altenburg de marge verdubbelde en al helemaal, toen dezelfde speler negen minuten na zijn eerste voltreffer ook zijn tweede aan de statistieken toevoegde. Daarmee was de wedstrijd definitief gespeeld, al kreeg Sneek Wit Zwart ZM nadien nog een aantal goede mogelijkheden om de al genoemde statistieken verder op te krikken.

​De overwinning van de Snekers die volgende week SC Creil ontvangen, was dan ook meer dan verdiend en daarmee bracht men de aansluiting met de top van de vierde klasse A tot stand. De brigade van de Molenkrite heeft na twee speelronden namelijk slechts twee punten achterstand op het leidende trio QVC, VHK en Waterpoort Boys.

Bron: http://pengel.weebly.com

Foto’s: Nico Altenburg