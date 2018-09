Waterpoort Boys wint ook 2e competitiewedstrijd

Delfstrahuizen- Waterpoort Boys heeft ook bij de tweede competitiewedstrijd de volle buit behaald. In en tegen Delfstrahuizen bleef de Sneker brigade dankzij treffers van Jordi Heerings en Mohammed Hasan Arsandar nipt aan de goede kant van de score. Die overwinning was na een zeer matige eerste helft op basis van de tweede helft overigens verdiend, want met name na in die tijdspanne hadden de geel-blauwen het betere van het spel en de betere mogelijkheden.

De verklaring voor die matige eerste helft lag wellicht in de afwezigheid van een aantal spelers. Ten opzichte van het duel tegen SC Creil ontbraken om uiteenlopende redenen namelijk nogal wat krachten. Meest opvallende afwezige was echter trainer Janco Croes die in verband met een vakantie de begeleiding overliet aan Richard de Jong en Johan Pasveer.

De beide assistent-trainers van de Wéé Péé Béé waren getuige van een weinig enerverende eerste helft, waarin beide ploegen aan elkaar gewaagd waren en waarin de thuisclub slechts een paar halve kansjes wist te creëren. Dat laatste gold ook voor Waterpoort Boys, al kreeg de ploeg nadat Mohammed Hasan Arsandar binnen de zestien onderuit ging, op slag van rust vanaf elf meter de beste kans om de score te openen. Tim van der Werf die eerder dit seizoen een aantal “pengels” feilloos had benut, faalde echter zodat de rust met een dubbelblanke stand werd bereikt.

Na de pauze was Waterpoort Boys de betere ploeg. Toch was het de thuisclub die vlak na rust door toedoen van Arjan de Ruyter de score opende. Lang kon Delfstrahuizen echter niet van die weelde genieten. Amper vijf minuten na de openingstreffer trok centrale verdediger Jordi Heerings met een pegel van afstand de stand al weer gelijk en nog geen 180 tellen later zette Mohammed Hasan Arsandar de geel-blauwen op voorsprong. Delfstrahuizen probeerde het daarna wel, maar zoals hiervoor al werd vermeld, was het betere van het spel en waren de betere mogelijkheden waren voor Waterpoort Boys. De thuisclub wist dan ook niet echt meer een vuist te maken en al helemaal niet, toen Arsandar vlak voor tijd bij een counter onderuit werd gehaald en de boosdoener vroegtijdig de douche mocht opzoeken.

Derhalve kwam de 1-2 voorsprong niet meer in gevaar en was de tweede opeenvolgende Sneker zege een feit. Na twee speelronden is Waterpoort Boys dat komende zaterdag in en tegen Makkum aantreedt, nog ongeslagen en voert de formatie uit de Waterpoortstad samen met QVC en VHK in vier A de ranglijst aan.

