TiePie engineering Sneek meest innoverend noordelijk bedrijf

Sneek – TiePie engineering uit Sneek is het best innoverende bedrijf van het noorden met een twaalfde plaats in de MKB Innovatie Top 100 2018. TiePie engineering ontwerpt en ontwikkelt computergestuurde meetinstrumenten.

TiePie engineering is opgericht op 9 maart 1987 in Jorwert. Vanaf het begin heeft TiePie engineering zich beziggehouden met het ontwerpen en ontwikkelen van computergestuurde meetinstrumenten. Vandaag de dag verkoopt TiePie engineering zijn producten aan 80 landen over de hele wereld. De afzetmarkten van de TiePie engineering meetinstrumenten zijn: industriële procesautomatisering, test- en meetinstrumenten voor de autobranche, onderhoudsafdelingen, medische toepassingen, onderzoekcentra en onderwijsinstellingen.