Sneek Wit Zwart krijgt lesje in effectiviteit

Barger-Oosterveld- Sneek Wit Zwart heeft aan de flitsende start van vorige week zondag niet een tweede succesvolle episode kunnen toevoegen. Dat mocht de ploeg van trainer Germ de Jong(foto) overigens vooral zichzelf verwijten. De Snekers waren namelijk beter dan SVBO, maar de thuisclub toonde zich veel effectiever in het benutten van de mogelijkheden dan de ploeg van trainer Germ de Jong.

Die domineerde en in de openingsfase kreeg Sneek Wit Zwart gelijk al een aantal mogelijkheden om de score te openen. De eerste was voor Matts Bruining die na een dieptepass de keeper omspeelde en vervolgens zag dat zijn inzet nog net werd weggewerkt. Diezelfde Bruining testte even later met een schuiver de kwaliteiten van de SVBO-doelman, maar die gaf geen krimp, waarna de Drentse goalie even later na een combinatie tussen Gustavo van der Veen en Gerben Visser andermaal als winnaar uit de strijd kwam.

Kort daarop vertolkte de keeper opnieuw een hoofdrol, toen hij een voorzet van Tarik Bourakba onderschepte voordat die een medespeler bereikte. In de 23ste minuut had de SVBO-sluitpost het geluk aan zijn zijde, toen een vrije trap van Gerben Visser buiten zijn bereikt op de lat belandde en vervolgens werd de door Jorn Wester benutte rebound wegens buitenspel werd afgekeurd. Niet veel later toonde hij opnieuw zijn waarde bij een vlammend schot van Harvey de Boer en tikte hij het lederen monster vakbekwaam uit de kruising.

Van de zijde van SVBO had Sneek Wit Zwart op dat moment nog niets te duchten gehad en de openingstreffer leek dan ook een kwestie van tijd. Die viel echter bij zo’n beetje de eerste mogelijkheid aan de andere kant, toen Robin Heijne bij een corner de wedstrijd op zijn kop zette. Het antwoord liet echter niet lang op zich wachten, want dik vijf minuten later trok wie anders dan Gerben Visser met een fraaie uithaal de stand al weer gelijk. Hoewel beide ploegen daarna middels een vrije trap nog een mogelijkheid kregen om voor rust iets aan die stand te doen, zochten beide ploegen met 1-1 de kleedkamers op.

Vanuit die ruimte leek Sneek Wit Zwart de weg naar winst in te slaan, want het tweede bedrijf was nog geen twee minuten oud, toen Visser met een schot zijn tweede van de avond liet noteren. Het feestje van het legioen uit Sneek zou echter verstierd worden, want na een kwartier spelen werd een vrije trap door de Sneker muur getoucheerd, waarna doelman Klaas Boersma in de lucht werd afgetroefd en de doorgekopte bal bij de tweede paal werd binnen gekopt. Vervolgens ontsnapte Sneek Wit Zwart bij een corner aan een achterstand, maar in de 70ste minuut was er voor doelman Boersma geen houden meer aan, toen Robin Heijne geen strobreed in de weg werd gelegd.

De Jong bracht vervolgens voor o.a. Jorn Wester vers bloed binnen de lijnen. Wester had kort voor zijn wissel overigens van dichtbij nog de lat geraakt en zag vanaf de bank, dat Gerben Visser in de slotminuten met een tweetal pogingen de naderende nederlaag ook niet meer kon afwenden. Die was gelet op de mogelijkheden zoals hiervoor al werd vermeld, onnodig en had wanneer de Snekers voor de goal met dezelfde effectiviteit als SVBO te werk waren gegaan, voorkomen kunnen worden.

Foto Henk van der Veer