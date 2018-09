Russell bevestigt suprematie, Nyck de Vries 4e in sprintrace Sotsji

Sotsji – Nyck de Vries uit Sneek is zondagmorgen in het F2 kampioenschap vierde geworden in de sprintrace op het circuit van Sotsji. Hij verstevigt daarmee zijn vierde plaats in het klassement voor de Rus Markelov die hij afgelopen zaterdag al in de rangschikkling passeerde.

Russell bevestigde als de gedoodverfde F2 kampioen 2018 zijn leiderspositie door superieur met 7,4 seconden voorsprong op Camara en Albon te finishen. De Vries pakte in de een na laatste ronde de Rus Markelov in en eindigde als vierde. Omslagpunt van de race was de dertiende ronde toen het begon te regenen en vrijwel alle coureurs de pits indoken om hun slicks te verwisselen voor regenbanden. Alleen Fuoco en Deletraz besloten de pitstop over te slaan en op slicks te blijven rijden, er op vertrouwend dat de regen snel zou ophouden. De regen stopte weliswaar, maar te laat voor bovengenoemde coureurs, die waren toen hun leidende positie al weer kwijt aan de favorieten.

Voor de Brit Lando Norris was dit een weekend om snel te vergeten. In de hoofdrace verspeelde hij een potentiële leidersrol door een waardeloze start en door overenthousiast inhaalgedrag ter compensatie van zijn debacle in de hoofdrace veroorzaakte hij in de sprintrace van zondagmorgen twee incidenten en zocht hij uiteindelijk met een lekke band en puntloos de pits op.