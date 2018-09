Nyck de Vries derde in Sotsji, maar niet blij

Sotsji – F2 Coureur Nyck de Vries uit Sneek stond gisteren na de hoofdrace op het podium, de derde plaats, maar was niet blij. Begrijpelijk, want hij had vrijdag een pole position gescoord en mocht dus in eerste startpositie aan de 28 ronden durende race beginnen, maar merkte al snel dat een aantal coureurs achter hem snellere auto’s hadden. Een pitstop duurde te lang waardoor hij zijn voorsprong prijs moest geven en Alex Albon (Dams) de leiding kon overnemen, later ook nog gevolgd door diens teamgenoot Nicholas Latifi.

De derde trede van het podium, punten, vierde in het puntenklassement, maar een lach als een boer met kiespijn. Op zondagmorgen om 10:20 wordt de Sprintrace gereden.

De laatste wedstrijd in het F2 kampioenschap wordt gereden van 23-25 november op het Yas Marina circuit in Abu Dhabi. (Foto Fiaformula2)