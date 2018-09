LSC 1890 met “debutant” naar winst

Groningen-Als het om de wedstrijd tussen GVAV Rapiditas en LSC 1890 gaat, wordt het nieuws beheerst door twee zaken. In de eerste plaats natuurlijk de meer dan verdiende zege van “the Blues” en daarnaast de terugkeer van verdediger Marco Ahmed die ten tijde van het Hollander-tijdperk de burelen aan de Leeuwarderweg de rug toekeerde en die afgelopen week vanwege de terugtrekking van Zwaagwesteinde zo. “transfervrij” het Sportpark aan de Leeuwarderweg weer opwandelde.

LSC-trainer Erik van der Meulen die onder meer door de blessures van Jorn de Boer en Benjamin IJdema en de tijdelijke afwezigheid van Jacco van der Goot niet bepaald ruim in zijn manschappen zit, liet Ahmed in het duel met GVAV Rapiditas meteen “debuteren”. In dat duel kende LSC 1890 overigens een sterke start en nadat Daan Daniëls al vroeg een dot van een kans liet liggen, zette dezelfde speler na dik tien minuten de Snekers op voorsprong. Behoudens een kopkans voor GVAV’er Patrick Hoving kende de wedstrijd vervolgens heel lang een soort van status qua en dat zou uiteindelijk tot het rustsignaal aanhouden.

Na de thee gingen echter alle remmen los en waren het vooral de Sneker die de kansen aaneen regen. Vrijwel onmiddellijk na rust voorkwam de doelman van GVAV met een redding dat de marge werd verdubbeld, en vervolgens kwam Marco da Silva een teenlengte tekort om een voorzet te verzilveren. Even daarvoor had Lars Bos met een schot ook geen effect gesorteerd en dat was korte tijd later bij een poging van dezelfde speler opnieuw het geval. Ook bij een poging van Da Silva bleef een treffer uit en die kwam er ook niet, toe invaller Camiel Gerritsen alleen voor de GVAV-goalie opdook. Daarmee leek de productie van doelpunten na de doelpuntloze remise in de openingswedstrijd opnieuw het Sneker probleem te worden en die gedachte leek te worden bevestigd, toen Lars Bos met nog iets meer dan tien minuten op de klok het aluminium raakte.

Omdat de tweede treffer uitbleef, bleef de thuisclub in de wedstrijd en bleef het een kwestie van billen knijpen, totdat middenvelder Rodi de Boer in de 79ste minuut eindelijk voor de bevrijding zorgde. Met die goal was meteen ook het verzet van de Groningers gebroken en in de slotminuten wist LSC 1890 met treffers van Lars Bos en Camiel Gerritsen nog meer recht te doen aan de onderlinge krachtsverhouding.

LSC 1890 dat deze middag – zij het laat – einde van de droogte maakte, steeg door de overwinning op Kardinge naar de derde plaats op de ranglijst en ontvangt komende zondag het Sint Annaparochie van voormalig Waterpoort Boys-trainer Duco Mulder, dat momenteel de zevende stek inneemt.

Bron: http://pengel.weebly.com

foto archief Henk van der Veer