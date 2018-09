KNMI: Achtereenvolgens zon, bewolking en regen

Sneek – In de ochtend is het zonnig. Vanmiddag neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en in de avond trekt een gebied met af en toe regen over Nederland zuidoostwaarts. De middagtemperatuur wordt ongeveer 17°C. De zuidwestelijke wind is zwak tot matig, in het noordelijk kustgebied af en toe vrij krachtig. In de avond wordt de wind westelijk.

Komende nacht is het wisselend bewolkt en komen er vooral in de kustprovincies buien voor. De minimumtemperatuur wordt ongeveer 7°C. De west- tot noordwestenwind is zwak tot matig, aan de kust en boven het IJsselmeer (vrij) krachtig. Maandag overdag trekken er van tijd tot tijd buien over. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt rond de 13°C. De noordwestenwind is matig. Aan de kust en boven het IJsselmeer wordt de wind krachtig tot hard en vooral daar kunnen tijdens buien windstoten voorkomen tot 70 km/uur. (Bron: KNMI)