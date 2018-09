Sneek – Op dinsdag 2 oktober wordt het klassieke Franse filmdrama Les Gardiennes vertoond in CineSneek in het kader van Filmhuis Sneek. We schrijven 1915. Wanneer de mannen van de Paridier-boerderij vertrekken naar het oorlogsfront, is het aan de overgebleven vrouwen om al het zware werk op zich te nemen. Terwijl ze alles op alles moeten zetten om te overleven, zoeken de vrouwen naar een evenwicht tussen het harde werk en de terugkomst van de soldaten.

Onderstaand de trailer: