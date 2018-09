Eerste verlies ESBC Menhir

Sneek- De basketballers van ESBC Menhir zijn hun ongeslagen status kwijt. Tegen een agressief Penta verloren de Snekers na de pauze het vertrouwen in een goede afloop. De eindstand kwam bij 72-64.

Menhir draaide een matige warming up en dat brak de ploeg vanaf het begin op. Penta startte fanatieker en hield telkens een voorsprong, maar tot aan de rust (41-40) kon de Sneker ploeg redelijk in het spoor blijven. Er was al wel veel frustratie over het harde spel van de Drachtsters en in de pauze was er dan ook veel discussie met de arbitrage.

Dat leidde wel af van wat de Snekers moesten doen, namelijk zorgvuldig spelen. Penta pakte direct na de rust 12 punten voorsprong, maar toen waren diverse spelers van Menhir niet meer in staat om de rust te bewaren. De wedstrijd dreigde uit de hand te lopen na harde charges op Mats Haven (18 punten) en een elleboogstoot op de keel van Danny Nowee (20 punten), maar toch speelde de ploegen door tot het einde.

Menhir was echter mentaal gebroken en kreeg het niet meer voor elkaar om tot verzorgd spel te komen. Zaterdag kan de ploeg zich revancheren in en tegen Leeuwarden.