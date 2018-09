Black Boys opnieuw onderuit

Sneek- Na een klein uur leek de wedstrijd gespeeld, toen Chris Stoelwinder wegens natrappen een rode kaart ontving. Voetbal tegen tien man is echter niet zo eenvoudig, want ONB deed vrijwel niets met de man meer-situatie en toen de personele bezetting niet veel later gelijk werd getrokken, leken de kansen voor Black Boys toe te nemen, doch de Zwartjes kwamen in de resterende speeltijd niet verder dan twee mogelijkheden en die waren niet aan Alex de Jong en Lars van Dijk besteed.

Dat De Jong toen nog op het veld stond, was overigens voer voor discussie. De routinier ging eerder namelijk nadat het fluitsignaal al had geklonken, hard en onnodig door op zijn tegenstander en ontsnapte bij dat voorval aan een rode kaart, iets wat ook Dennis Niemarkt bespaard bleef, toen hij de doelman van ONB onnodig onderuit schoffelde.



Die sluitpost kwam overigens de gehele wedstrijd niet echt in de problemen en zeker in de openingsfase niet. Toen domineerden de gasten uit het Philips-dorp namelijk de wedstrijd, maar het overwicht van ONB leidde net als in het resterende deel van de eerste helft niet of nauwelijks tot uitgespeelde kansen. Dat kwam mede door het optreden van Richard Nieuwland die op een paar slippertjes na een sterke wedstrijd speelde en bij Black Boys kandidaat nummer één voor de titel “man of the match” was met doelman Sander de Vries als goede tweede.

​Dat twee spelers uit de laatste lijn voor die titel in aanmerking kwamen, impliceert ook dat Black Boys aanvallend weinig kon uitrichten. Daarbij was men vooral aangewezen op Dennis Niemarkt die een paar keer door de vijandelijke defensie sneed. Bij de eerste aanzet werd hem de bal met een sliding ontfutseld en bij de tweede tikte de doelman van ONB de bal voor zijn voeten weg. Het waren zeldzame speldenprikjes en die leken nog spaarzamer te worden, toen Chris Stoelwinder die als verdediger steeds verder in het moeras wegzakt, in de slotfase van de eerste helft nadat hij al eerder over de scheef was gegaan, voor natrappen terecht rood zag.



Wie echter verwacht had dat de tot dan toe betere bezoekers eenvoudig van die situatie zouden profiteren, kwam bedrogen uit. Het niveau van ONB dat in het begin van de wedstrijd nog redelijk verzorgd voetbal speelde, daalde zienderogen en het verschil tussen het gereduceerde Black Boys en ONB verdween meer en meer. Niettemin kwamen de gasten bij het begin van de tweede helft op een 1-0 voorsprong. Rui Jorge Kelly liet zijn tegenstander lopen, waarna de foutloos spelende Black Boys-goalie de inzet in eerste instantie nog wel wist te keren, maar bij de rebound het antwoord schuldig moest blijven.



Hoewel ONB niet veel later nog twee mogelijkheden kreeg, zorgde die voorsprong niet voor meer rust bij de ploeg van trainer Dennis Stuiver. Integendeel, Black Boys verscheen vaker op de helft van de tegenstander, maar een counter met Dennis Niemarkt en Justin Wolfswinkel in de hoofdrol bloedde dood en een voorzet op Kewin de Jong reikte net te ver. Die kwam overigens van de voet van Alex de Jong en een overtreding op de oudgediende leidde even later tot een rode kaart voor Marcel Hoekstra. Daarmee was de balans qua personeel weer in evenwicht en dat resulteerde als snel in een kansje voor de “All Blacks”. Dennis Niemarkt had na voorbereidend werk van Justin Wolfswinkel echter teveel tijd nodig en niet veel later stond de spits buitenspel, toen Alex de Jong een diepe bal oppikte en in plaats van een “selfie” voor een passje op de spits koos.



Kort daarvoor had een goedlopende aanval van de gasten aan de andere kant voor de nodige onrust gezorgd en had doelman de Vries een schot richting de kruising klemvast gepakt. Datzelfde deed zijn collega aan de andere kant bij een vrije trap van Kewin de Jong, al was die redding veel minder stijlvol dan die van De Vries. Die hoefde later niet in actie te komen, toen Dennis Kempen wel heel erg simpel werd uitgespeeld en ook na missertjes van Richard Nieuwland kwam de doelman niet in problemen. Nieuwland herstelde zich even later met een prima ingreep en zag vervolgens dat Dennis Niemarkt net niet met het hoofd bij een voorzet van links kon, waarna de bal bij de tweede paal voor de voeten van Alex de Jong plofte. Het was zo zou even later blijken, Black Boys’ grootste kans, maar de oude strijder slaagde er niet in om de bal tegen de touwen te werken. Dat lukte ook Lars van Dijk niet, toen hij in de slotminuten op een meter of vijf een vrije kopkans kreeg en de doelman van ONB andermaal redding bracht.

​Derhalve bleek de treffer vroeg in de tweede helft goud waard en dat leidde na afloop toch tot enige frustratie bij met name Dennis Kempen, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat ONB over het geheel genomen gemakkelijker en beter voetbalde dan Black Boys en om die reden ook de meeste aanspraak op de zege mocht maken.

Bron: http://pengel.weebly.com

Foto’s Nico Altenburg