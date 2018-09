Zege ONS Sneek zware bevalling

Sneek- ONS Sneek voldeed tegen asv De Dijk aan zijn verplichting, maar het was op “South Park” wel een kwestie van bloed, zweet en tranen. Nadat de Amsterdammers tien minuten voor tijd gelijk maakten, leek het een zware bevalling te gaan worden, maar tot opluchting van het oranje publiek fungeerden aanvoerder Michael Lanting en spits Yumé Ramos in de resterende minuten nog als verloskundige.

Na het midweekse bekerduel tegen Kozakken Boys greep trainer Paul Raveneau het duel tegen laagvlieger asv De Dijk aan een aantal andere spelers tevreden te houden. In plaats van Ale de Boer, Tiemen Landman en Genridge Prijor had de oefenmeester basisplaatsen toebedeeld aan Serge Fatima, Jelle de Graaf en Samir Merraki. Of daarin de reden lag dat de vonken er in het eerste bedrijf niet van afvlogen, is een vraag die wel altijd onbeantwoord zal blijven, maar het feit blijft dat de eerste helft er één was uit de categorie “zeer matig”. Beide ploegen slaagden er niet of nauwelijks in om het publiek een goed lopende aanval voor te schotelen laat staan met kansen te verwennen en de dubbelblanke ruststand was daarvan dan ook het logische gevolg.

Michael Lanting in de rust: Zo gaan we het doen trainer!

​Nadat beide ploegen van speelhelft hadden gewisseld, kwam er meer leven in de brouwerij en was het Yumé Ramos die voor het eerste hoogtepunt zorgde. Daarbij bleef het echter en trainer Paul Raveneau zag zich genoodzaakt om met Curty Gonzales en Genridge Prijor vers bloed in te brengen. Dat had echter nauwelijks effect. Sterker nog, tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd wisten de gasten uit Amsterdam door toedoen van Clay Olff één van de spaarzame mogelijkheden te benutten en leek de overwinning aan de Sneker neus voorbij te gaan.





Vervolgens bracht ONS Ale de Boer binnen de lijnen en de routinier stond nog maar koud op het fraaie kunstgras, toen aanvoerder Michael Lanting de 2-1 binnen schoot en daarmee de drie punten een stapje dichterbij bracht. Dat stapje werd even later in de eerste minuut van de “Nachspielzeit” getransformeerd tot een stap en het was Ramos die met zijn tweede van de middag de overwinning eindelijk definitief veilig stelde.





Een overwinning die zoals hiervoor al werd vermeld, een zware bevalling bleek, maar daar zullen weinigen om malen, want door die zege steeg ONS dat komende zaterdag bij Jong FC Groningen op bezoek gaat, wel naar de zevende plek op de ranglijst en dat is een positie, waarvan oranje tot voor kort alleen maar kon dromen.

ONS Sneek – asv De Dijk 3-1 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Yumé Ramos (54.), 1-1 Clayd Olff (80.), 2-1 Michael Lanting (85.), 3-1 Ramos (90.+1)

​Scheidsrechter: C. Prooi

Gele kaart:

​Opstelling ONS Sneek: Barry Ditewig, Klaas de Vries, Nick Kuipers, Serge Fatima, Denzel Prijor (84. Ale de Boer), Frits Dantuma, Michael Lanting, Samir Merraki (69. Curty Gonzales), Nick Burger, Jelle de Graaf (74. Genridge Prijor) en Yumé Ramos

Opstelling asv De Dijk: Nick Borgman, Hjalmar Oomens, Djamal Werkzam, Randill Verwey, Clifton Gorrisen, Stany Dankerlui, Mick Cristphersen, Kubylai Koylu , Nigel Olvira, Bilal Amarzagouiu en Sammie Fiddani​

Bron: http://pengel.weebly.com

Foto’s: Henk van der Veer