Pas op voor modder op de weg! 

Sneek- Het is oogsttijd. In deze periode is er veel landbouwverkeer op de weg. Deze voertuigen zijn groter en rijden langzamer dan overig verkeer. Ook laten ze vaak modder achter op de weg, waardoor gladheid kan ontstaan. Wees dus alert en pas uw snelheid aan als er modder op de weg ligt. Frank Bijlsma is technisch directeur bij Jelle Bijlsma grond-, weg- en waterbouw. Hij heeft geregeld te maken met modder op de weg. “We proberen te voorkomen dat we rechtstreeks vanaf het land de weg op gaan, maar dat kan niet altijd. Als onze voertuigen modder achterlaten op de weg, plaatsen we waarschuwingsborden en maken we de weg direct schoon”, vertelt Bijlsma. “Onze ervaring is dat weggebruikers er niet altijd begrip voor hebben dat we met grote machines de weg op moeten. Maar soms kan dat niet anders; wij moeten ook ons werk doen. Ik zou hen dan ook willen vragen om wat geduld”.

Moddercampagne

Op initiatief van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân worden ook dit jaar weer posters, spandoeken en radio- en televisiespotjes ingezet om weggebruikers te waarschuwen voor de gevaren van modder op de weg. Daarnaast is er een modderprotocol opgesteld om bestuurders van landbouwvoertuigen te informeren wat ze moeten doen als er modder op de weg terecht is gekomen.

Aansprakelijkheid

Waarschuwen, extra opletten, schoonmaken: allemaal maatregelen om een ongeval te voorkomen. Maar wat als het toch mis gaat? Hoe zit het dan met de aansprakelijkheid? In eerste instantie is de vervuiler aansprakelijk, maar als alle waarschuwings- en veiligheidsmaatregelen zijn genomen heeft de weggebruiker zelf ook een verantwoordelijkheid. Letselschadeadvocaat Marcel Schreijer van Wolthers Jagersma Advocaten: “Er kan sprake zijn van een grijs gebied: was de weg wel voldoende schoongemaakt bijvoorbeeld? En werd er vroeg en duidelijk genoeg gewaarschuwd?”

Bewijs

Schreijer gaat verder: “Als slachtoffer moet je kunnen bewijzen dat het ongeluk ontstaan is door een gevaarlijke situatie. Je zou bijvoorbeeld foto’s kunnen maken van de plaats van het ongeval, maar het is logisch dat niet iedereen daar op dat moment aan denkt. Het zou ook nuttig kunnen zijn om getuigenverklaringen te verzamelen. Mensen die op dezelfde weg hebben gereden, kunnen bevestigen dat zij het ook gevaarlijk vonden. Maar houd er in de eerste plaats rekening mee dat de wegen glad kunnen zijn. Voorkomen is beter dan genezen!”

Te downloaden:

Bron: https://www.fryslan.frl