Nyck de Vries start vanaf pole in Sotsji

Sotsji – Nyck de Vries start zaterdag vanaf poleposition in de Formule 2-race in het Russische Sotsji. De coureur uit Uitwellingerga zette een tijd van 1.46,476. Daarmee was hij maar liefst twee tienden sneller dan Lando Norris. Klassementsleider George Russel start zaterdag vanaf de derde positie.

Het is de tweede keer dit seizoen dat De Vries vanaf poleposition start. De vorige keer was op het circuit van Spa-Francorchamps, ruim een maand geleden. Toen won hij ook de hoofdrace.

Spanning in het klassement

De Vries staat op de vijfde plaats in het klassement van de Formule 2. Omdat hij nu de poleposition pakt, loopt hij weer in op de nummer vier Artem Markelov. Het verschil is nog maar één punt. Een podiumplek zit er ook nog in voor De Vries, dan moet hij Alexander Albon passeren. Het verschil met Russel en Norris, de nummers 1 en 2, is te groot.

De start van de hoofdrace is zaterdag om 15.40 uur, na de F1-kwalificatie.

Nog twee raceweekeinden

Het raceweekend in Sotsji is de op een na laatste van dit seizoen in de Formule 2. Eind november racen de coureurs nog op het Yas Marina-circuit in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. (Bron Omrop Fryslân – Foto F2)