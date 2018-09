Onverstoorbaar, gortdroog, licht absurdistisch, hilarisch en ontroerend. Dat is Katinka Polderman in haar nieuwe voorstelling “Polderman draagt een steentje bij”. Zaterdag 29 september in Ons Gebouw, Bolsward.

De meest onverschrokken liedjesbakker van de lage landen is terug. Al 15 jaar draagt Polderman haar unieke steentje bij aan het cabaret en ook in haar zesde voorstelling is de tegendraadse taalvirtuoos ongepolijst, gortdroog, origineel en onverstoorbaar.

Polderman trekt onverdroten ten strijde tegen de vertrutting. Tegen de kuddegeest, eigenwijs en met die voor haar kenmerkende nuchterheid.

Het NRC schreef het al: “De 35-jarige heeft bewezen tot de besten in het liedjesvak te horen.”

Zoals Polderman is er geen tweede. Ze is niet langer een goed bewaard geheim. Ze hoort bij de elite van het Nederlands cabaret.