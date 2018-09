Boek Sneker Harry Walstra over Arjen Robben in de winkel

Sneek – Zijn prachtige doelpunten, geweldige rushes en enorme gedrevenheid. Voetballer Arjen Robben, geboren in het Groningse Bedum, is in bijna twintig jaar uitgegroeid tot een mondiale vedette. In deze eerste Nederlandse biografie over hem beschrijft auteur en voetballiefhebber Harry Walstra uit Sneek zijn indrukwekkende voetbalcarrière; van zijn (voetbal)jeugd in Bedum en zijn hoogte- en dieptepunten tot zijn successen bij de grote internationale clubs. Zijn successen leveren hem de adoratie op van de fans, maar tegelijk heeft de pers soms felle kritiek op zijn gedrag. Daarbij legt Arjen Robben een weg af vol obstakels in de vorm van blessures. Maar de man van suiker blijkt een man van staal te zijn die zich met zijn ijzeren mentaliteit keer op keer naar het hoogste niveau terug vecht.

Johannesburg, 11 juli 2010. De finale van het WK voetbal: Nederland-Spanje. In de 62ste minuut, bij een 0-0 stand, sprint Arjen Robben naar voren en schiet met links. Keeper Casillas redt met de grote teen van zijn rechtervoet. Die zomer groeit Arjen Robben niet alleen uit tot een van Nederlands meest succesvolle internationals, maar tot wereldster.

Wat ging er allemaal vooraf aan Robbens belangrijke moment tijdens de WK-finale? In dit boek komen alle fases in zijn voetbalcarrière voorbij. Van het trapveldje in Bedum naar zijn debuut als zestienjarig toptalent in het eerste elftal van FC Groningen, en van zijn latere triomfen bij PSV, Chelsea, Real Madrid tot zijn huidige (succesvolle) staat van dienst bij Bayern München. De veelbesproken wissel tegen Tsjechië op het Europees Kampioenschap van 2004 en de pijn na weer een aanslag van een gefrustreerde verdediger op zijn achillespezen. Met als hoogtepunt zijn winnende doelpunt namens Bayern München op Wembley op 25 mei 2013 tijdens de Champions League-finale tegen Borussia Dortmund.

Dit boek over Arjen Robben bevat naast een gedegen overzicht van zijn voetbalcarrière veel nieuwe informatie en talrijke (persoonlijke) anekdotes. Auteur Harry Walstra sprak met veel mensen, die met Robben hebben gewerkt.

Daarbij is Robben een van de weinige voetballers die na zijn glanscarrière ook dit najaar nog steeds op het allerhoogste niveau meespeelt, wederom heeft hij voor komende seizoen bijgetekend bij Bayern München. Het tekent volgens Walstra de veerkracht van Robben, dat hij als een van de weinige voetballers van zijn generatie nog steeds meedoet op het hoogste niveau.

Harry Walstra (1965) schreef als groot voetballiefhebber o.a. voor Elf, Voetbal Magazine en Half3. Eerder publiceerde hij Nederlandse voetbalhistorie, de jaren 70 en Vedette aan de zijlijn. Vorig jaar verscheen zijn biografie over voetbalicoon IJzeren Rinus Israel, die goed werd ontvangen. Voor auteur Harry Walstra is Arjen Robben naast een groot voetballer, een sympathiek mens, maar bovenal ook een voorbeeld voor de jeugd door zijn enorme wilskracht en positieve uitstraling naar die jeugd. Daarbij is de in het Noorden wonende Harry er trots op dat juist een noordeling als Arjen Robben aan de top staat van het internationale voetbal. (Foto uitsnede Cover)

Technische gegevens Robben: