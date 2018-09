Wederom succesvolle bijeenkomst Arbeidsplatform

Sneek- Afgelopen week vormde csg Bogerman het decor van het Arbeidsmarktplatform. Jan Osinga (rector) en Barbara de Leeuw (decaan en projectleider van de Zorgcarrousel SWF) waren dagvoorzitter en namen 70 deelnemers vanuit de gemeente en het bedrijfsleven mee in een interactief programma, waar het voortgezet onderwijs liet zien wat het doet in de toeleiding naar de vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt.

Dit platform is een spin-off van de drie O’s, Overheid, Onderwijs en Ondernemers, waar verschillende activiteiten aan zijn gelieerd. Het Arbeidsmarktplatform brengt deze drie partijen met enige regelmaat bijeen om de drie grotendeels gescheiden werelden bijeen te brengen en om het onderlinge begrip te vergroten. Er is ook een instrumentele doelstelling, nl. het verbeteren van de match tussen wat er aan geschoolden op de arbeidsmarkt komt en wat er in de regio gevraagd wordt. Zo zijn er op dit moment meer dan 1000 vacatures in de regio en ook meer dan 1000 mensen die in deze regio werk zoeken – zonder dat er een match is. De ondernemers moeten hun werknemers ‘van ver’ halen (als het al lukt) en de werkzoekenden moeten buiten de regio zoeken. De gemeente heeft zich tot doel gesteld via de focus op de zgn. kansrijke beroepen om de match tussen vraag en aanbod te verbeteren. Daar is wel een kanttekening op zijn plaats, want de arbeidsmarkt is soms uiterst grillig: vijf jaar geleden hoefde je als pas opgeleide timmerman nergens op te rekenen en momenteel wordt diezelfde geschoolde al halverwege zijn mbo-opleiding uit de schoolbank geplukt. Het is dus mikken op een bewegend doel, want wat nu kansrijk is is het morgen niet meer en andersom.

Hoewel csg Bogerman host was, hebben Jan en Barbara toch geprobeerd het gehele voort gezet onderwijs in onze regio te belichten, dus ook Marne College, RSG en Nordwin kregen een plek in het programma. De carrousel ging langs een voorlichting van RSG, langs een flink aantal praktijklokalen van de afdeling Vakcollege van het vmbo en de werkplaats van het Technasium (havo/vwo) en presenteerde de nieuwe vakken Bèta Challenge en Informatietechnologie die binnen de M@VO-afdeling van csg Bogerman worden aangeboden. De leerlingen van Nordwin hadden het opleidingsrestaurant lekker-nij aangekleed met mooie biedermeiers. De oranjekoek was gemaakt door de leerlingen van klas 3 vmbo die het profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie volgen.